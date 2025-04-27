انطلاق بطولة الجائزة الكبرى "الفجيرة-الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج"

انطلقت يوم أمس، في العاصمة اليونانية أثينا، بطولة الجائزة الكبرى (الفجيرة – الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج)، وهي البطولة العالمية الجديدة في فن حل المسائل الشطرنجية.

وقال الدكتور عبد الله آل بركت، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج (WFCC)، في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر الصحفي للبطولة الأوروبية الثامنة عشرة لحل مسائل الشطرنج التي تستضيفها جامعة أثينا العريقة: "نبدأ اليوم، مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ الاتحاد العالمي لتكوين مسائل الشطرنج؛ إذ تُشكّل هذه البطولة العريقة الانطلاقة الرسمية لجائزة الفجيرة الكبرى، التي تتضمن أربع جولات تأهيلية حول العالم، تنتهي بالنهائي الكبير في إمارة الفجيرة، لتوحّد عشاق حل مسائل الشطرنج تحت راية الإبداع والتحدي الفكري".

وأضاف: "هذه المسيرة لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الذي جعل من الإمارة مركزًا عالميًا لحل مسائل الشطرنج".

وأشار إلى أن رحلة النجاحات انطلقت في عام 2017 عبر تنظيم "بطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية"، لتتوالى بعدها الإنجازات باستضافة الفجيرة البطولات الدولية الكبرى مثل بطولة العالم الخامسة والأربعين لحل مسائل الشطرنج والمؤتمر الرابع والستين لاجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي، ما عزز مكانتها على خارطة الشطرنج العالمية.

وأوضح أن هذه النجاحات أسهمت في انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عضوية الاتحاد العالمي منذ عام 2019، لتتواصل بعدها الجهود نحو تطوير هذا المجال الفكري وتعزيز حضوره عالميًا.

وكشف آل بركت، عن قرب افتتاح مقر دائم للاتحاد الدولي داخل المبنى الجديد لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ليكون مركزًا دائمًا للتواصل والإبداع، مشيرا إلى الاهتمام المتزايد بالحضور الرقمي للاتحاد عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتويتر، ويوتيوب، ولينكدإن، بهدف نشر ثقافة الشطرنج وتطوير مهارات الأجيال الجديدة حول العالم.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، توجّه سعادة مرجان كوفازيفيتش، رئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة وقال: "نحن في الاتحاد العالمي لتأليف مسائل الشطرنج نعتزّ كثيرًا بالدعم المتواصل الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد امارة الفجيرة لنا، ليس فقط كدعم مالي، بل كرؤية مستقبلية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المزيد من النجاحات والتميز للاتحاد، بما يسهم في تعزيز مكانة حل مسائل الشطرنج عالميًا.