سباق «هيروكس» في أبوظبي 19 يوليو المقبل



تستضيف أبوظبي في 19 يوليو المقبل سباق «هيروكس»، أكبر سباق داخلي للياقة البدنية في العالم، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وهيروكس، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك أبوظبي» خلال فعاليات صيف أبوظبي الرياضي المرتقب. ويمثل الحدث محطة بارزة أخرى في مسيرة مشروع 206، الذي يقف وراء توسع هيروكس في منطقة الشرق الأوسط. ويجمع هذا الحدث المرتقب بين الرياضيين، ومحبي اللياقة البدنية، وروّاد الصالات الرياضية في منافسات مليئة بالحماس، والتحدي، والقوة، والتحمّل.

ويُعد سباق «هيروكس» من أسرع السباقات نمواً في العالم في مجال اللياقة التنافسية، حيث يمزج بين الجري وتمارين اللياقة الوظيفية ضمن صيغة موحدة ومثيرة، تناسب مختلف مستويات اللياقة البدنية، وسواء كان المشارك مبتدئاً أو يبحث عن تحدٍ جديد أو رياضياً محترفاً يسعى «هيروكس» إلى دفع حدود القدرات، حيث سيكون سباق «هيروكس أبوظبي» من أبرز فعاليات اللياقة المنتظرة ضمن أجندة أبوظبي الرياضية.

ويتكوّن السباق من 8 جولات جري لمسافة 1 كلم، تتخللها 8 تمارين لياقة وظيفية، ما يجعله تحدياً متكاملاً يجمع بين القوة والتحمّل. ويتاح السباق للمشاركة الفردية (رجال وسيدات)، أو الزوجية (رجال – سيدات – مختلط)، إضافة إلى الفئة الزوجية للمحترفين، والفئة الفردية للرياضيين المتقدمين الباحثين عن مستويات أعلى من التحدي، وأيضاً سباق التتابع لفرق مكوّنة من 4 أشخاص، إضافة إلى سباقات مخصصة لأصحاب الهمم أيضاً.