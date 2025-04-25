منتخب الإمارات يحرز ذهبية فرق السنوكر في ختام بطولة غرب آسيا

اختتم منتخب الإمارات لألعاب البلياردو مشاركته في بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر، التي أُسدل الستار على منافساتها أمس في العاصمة البحرينية المنامة، بتحقيق إنجاز جديد وهو التتويج بكأس مسابقة سنوكر الفرق للرجال، والميدالية الذهبية للمركز الأول.

وتم تنظيم البطولة خلال الفترة من 16 إلى 24 أبريل الجاري، بمشاركة منتخبات البحرين والسعودية وقطر وعمان والكويت والعراق إلى جانب الإمارات، وتضمنت مسابقات لفئات الرجال والناشئين والسيدات.

ونجح الثنائي محمد الجوكر ومحمد شهاب في حسم المباراة النهائية لمسابقة الفرق، بتفوقهما على منتخب قطر (2) المكون من أحمد سيف وبشار عبد الله بنتيجة 3-0، وذلك بعد فوزهما في نصف النهائي على منتخب قطر (1) بنتيجة 3-2.

وتُعد هذه الذهبية الثانية للإمارات في البطولة، بعد ذهبية فردي السنوكر للرجال التي أحرزها محمد شهاب في افتتاح المنافسات.

ورفع منتخب الإمارات رصيده في ختام البطولة إلى 8 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين، وفضية واحدة ، و5 ميداليات برونزية، منها ميداليتان برونزيتان في اليوم الختامي عبر خالد الزرعوني في مسابقة البلياردو 10 كرات رجال، وسالم النعيمي في المسابقة نفسها لفئة الناشئين.