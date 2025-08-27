ختام ناجح لورشة «قادة الرياضة للجميع»

اختتمت أمس في مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي بدبي أعمال ورشة عمل بعنوان قادة الرياضة للجميع، التي نظمها اتحاد الرياضة للجميع بمشاركة نخبة من المحاضرين والخبراء، وسط حضور واسع من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الرياضي.

وجاءت الورشة بهدف تسليط الضوء على أهمية الرياضة المجتمعية ودورها في تعزيز الصحة العامة وترسيخ قيم التعاون والانتماء وإعداد جيل من القيادات الرياضية القادرة على قيادة المبادرات المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد حفل الختام العديد من القيادات الرياضية وسعيد العاجل رئيس الاتحاد وأحمد إبراهيم نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لليوغا ولمياء الزعابي عضوة مجلس إدارة الاتحاد والمحاضرون والمشاركون في الورشة.

شهدت الورشة، التي أقيمت يوم 27 أغسطس 2025، سلسلة من الجلسات والمحاضرات العلمية والتطبيقية قدّمها نخبة من المتخصصين في مجالات الإدارة الرياضية والتخطيط الاستراتيجي وتنمية المهارات القيادية.

وأكد سعيد العاجل أن تنظيم هذه الورشة يأتي انسجاماً مع رؤية اتحاد الرياضة للجميع الرامية إلى نشر الثقافة الرياضية المجتمعية وتمكين الكوادر الوطنية من قيادة العمل الرياضي، مشدداً أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجالات الصحة والتنمية المستدامة.

وتوجه العاجل بالشكر إلى وزارة الرياضة ولإدارة مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي والمحاضرين الذين أثروا الورشة بخبراتهم المميزة مؤكداً في ختام حديثه حرص الاتحاد على مواصلة نهجه في تنفيذ برامجه الهادفة وبمقدمتها برنامج «قادة الرياضة للجميع» كإحدى المبادرات التنموية والتدريبية النوعية لتمكين جيل جديد من الكوادر الرياضية المؤهلة لقيادة مشاريع وأنشطة الرياضة المجتمعية بكفاءة واحترافية.