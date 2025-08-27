ختام ناجح لورشة «قادة الرياضة للجميع»

وجاءت الورشة بهدف تسليط الضوء على أهمية الرياضة المجتمعية ودورها في تعزيز الصحة العامة وترسيخ قيم التعاون والانتماء وإعداد جيل من القيادات الرياضية القادرة على قيادة المبادرات المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد سعيد العاجل أن تنظيم هذه الورشة يأتي انسجاماً مع رؤية اتحاد الرياضة للجميع الرامية إلى نشر الثقافة الرياضية المجتمعية وتمكين الكوادر الوطنية من قيادة العمل الرياضي، مشدداً أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجالات الصحة والتنمية المستدامة.
وتوجه العاجل بالشكر إلى وزارة الرياضة ولإدارة مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي والمحاضرين الذين أثروا الورشة بخبراتهم المميزة مؤكداً في ختام حديثه حرص الاتحاد على مواصلة نهجه في تنفيذ برامجه الهادفة وبمقدمتها برنامج «قادة الرياضة للجميع» كإحدى المبادرات التنموية والتدريبية النوعية لتمكين جيل جديد من الكوادر الرياضية المؤهلة لقيادة مشاريع وأنشطة الرياضة المجتمعية بكفاءة واحترافية.