«محنة» لهجن العاصفة تحلّق بكأس الثنايا المحليات في مهرجان المرموم

حلّقت «محنة» لهجن العاصفة بكأس المحليات في منافسات رموز الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن فعاليات اليوم الثامن لمهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم»، بميدان المرموم؛ تحفة ميادين سباقات الهجن.

فيما حققت هجن الشحانية ثلاثية «هاتريك» في أشواط الرموز بالفترة المسائية التي أقيمت لمسافة 8 كيلومترات، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن.

وفازت «الظبي» لهجن الشحانية في الشوط الأول المخصص للثنايا البكار المفتوح، بعد أن قادها المضمر جابر بن فاران المري لتحصد الكأس بعد أن سجلت أفضل توقيت بزمن قدره 12:08:00 دقيقة، وأضاف «الريان» الرمز الثاني للثنايا لهجن الشحانية بعد إحرازه لقب شوط بندقية الثنايا الجعدان المفتوح بقيادة فاران محمد بن قريع مسجلاً توقيتاً بلغ 12:09:08 دقيقة.

وتألقت «محنة» بشعار هجن العاصفة بعد أن هيمنت على كأس الثنايا البكار المحليات في الشوط الثالث بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلة زمناً وقدره 12:19:01 دقيقة. وأكمل «مبهوج» ثلاثية الشحانية بعد فوزه ببندقية الثنايا الجعدان المحليات بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية، بعد أن سجل زمناً قدره 12:14:07 دقيقة.

تتويج الفائزين

وتوج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، الفائزين بأشواط الرموز الأربعة في تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، مشيداً بالمستوى الفني العالي الذي ظهر به المشاركون، ومتمنياً التوفيق لجميع المتنافسين في هذا المحفل التراثي الكبير.

ودشنت تحديات الفترة الصباحية منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ على ميدان المرموم لمسافة 8 كلم، وحسمت «مواقف» صدارة الشوط الأول للثنايا البكار، لهجن الشحانية بقيادة المضمر سالم فاران المري بتوقيت بلغ 12:26:9 دقيقة.

وأهدى المضمر سلطان محمد الوهيبي هجن الرئاسة لقب الشوط الثاني للثنايا الجعدان عن طريق «دهم» بتوقيت 12:46:6 دقيقة، وفي الشوط الثالث للثنايا البكار، برزت «الظفرة» لهجن الرئاسة وقطعت المسافة في زمن 12:22:2 دقيقة تحت إشراف سلطان محمد الوهيبي، محققة أفضل توقيت في الفترة الصباحية.

ونجحت «الشاهينية» في الظفر بصدارة الشوط الرابع للثنايا البكار لهجن الرئاسة بقيادة الوهيبي بتوقيت 12:32:8 دقيقة. من جهة أخرى، يصل قطار المهرجان اليوم إلى تحديات فئة الحول والزمول لهجن أبناء القبائل والتي ستقام على مدار فترتين صباحية ومسائية.

وتشهد الفترة الصباحية إقامة 18 شوطاً منها ثمانية أشواط لهجن الإنتاج، بينما تقام 12 شوطاً في الفترة المسائية، لمسافة 8 كيلومترات، ومن المتوقع أن تشهد الأشواط الأولى من الفترة المسائية، منافسات مثيرة والتي يطلق عليها أشواط العمالقة، بمستوى فني رفيع وتنافس مثير، لما تضمه من شعارات قوية ومطايا معروفة في ميادين سباقات الهجن.

جوائز

وفاز الطفلان، خليفة من الإمارات، ونواه من جمهورية فرنسا، بجوائز الجمهور اليومية التي تقدمها شركة هونر للتكنولوجيا ضمن فعاليات مهرجان المرموم التراثي 2025، والمخصصة للسياح والزوار المتفاعلين مع أجواء المهرجان التراثي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين نادي دبي لسباقات الهجن وشركة هونر، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز الحضور على التفاعل مع السباقات والفعاليات المصاحبة. وقام عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، بتسليم الجوائز للفائزين، مشيداً بالإقبال الواسع من السياح والجمهور على فعاليات المهرجان.