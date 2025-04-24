13 رامياً ورامية يمثلون الإمارات في البطولة العربية بالقاهرة

يشارك منتخبنا الوطني في البطولة العربية للرماية التي ينظمها الاتحاد المصري، بإشراف الاتحاد العربي، وانطلقت أول من أمس، وتستمر حتى الأول من مايو المقبل في القاهرة، وذلك ضمن 300 رامٍ ورامية، يمثلون 19 دولة عربية. تشمل البطولة، فئات البندقية والمسدس «ضغط هواء»، والخرطوش.

ويمثل المنتخب 13 رامياً ورامية في الفئات المختلفة بطموحات المنافسة على المراكز الأولى بعد مراحل متدرجة من الإعداد.

وأكد المهندس دعيج خلف العتيبي، رئيس الاتحادين الكويتي والعربي، عضو الاتحاد الدولي للرماية، حرص الاتحاد العربي على نجاح البطولة وتميزها، لأنها تعد من الركائز الأساسية في تطور رياضة الرماية على المستوى العربي، والارتقاء بقدرات الرماة العرب، وتعزيز التقارب والمحبة بينهم، وصولاً إلى مستوى التنافسية العالمية. وأثنى على الترتيبات الكبيرة، والجهود الملموسة للاتحاد المصري في اتخاذ الإجراءات الفنية والتنظيمية، واستقبال وفود الدول المشاركة، والعمل على توفير المتطلبات الداعمة لنجاحها.

وأوضح العتيبي أن هذه البطولة تمثل فعالية مهمة ضمن روزنامة الاتحاد العربي من البطولات المقررة في الموسم الحالي، وتسهم بدرجة كبيرة في الارتقاء بالمستويات الفنية للرماة، من خلال الاحتكاك، وصقل المهارات، وتوقع منافسة قوية تعزز نجاحها.