دبي تستضيف فعاليات رياضية عالمية في سبتمبر

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة من التجارب المذهلة خلال شهر سبتمبر المقبل، والتي تتنوع بين الفعاليات الترفيهية والأحداث والبطولات الرياضية العالمية، مثل تجربة ميسي، وأول جولة من تحدي سبينس دبي 92 بيلد أب للدراجات الهوائية، إضافةً إلى الفعاليات العائلية الرياضية المتميزة، لتمنح ضيوف الإمارة وسكانها أجواء حيوية وممتعة، تلبّي مختلف الأذواق والتطلعات.

تجربة ميسي

تستمر تجربة النجم الأرجنتيني ميسي التفاعلية في دبي فستيفال سيتي مول، حتى 31 ديسمبر المقبل، حيث تروي مسيرة الأسطورة ليونيل ميسي، كابتن المنتخب الأرجنتيني الحائز على كأس العالم. وتتيح التجربة للزوار، استكشاف أهم محطات حياته، انطلاقاً من بداياته في مدينة روزاريو، وحتى وصوله إلى القمة العالمية، وذلك من خلال مجموعة من الألعاب التفاعلية، والقصص المشوقة، واللحظات الملهمة موزعة على تسع مناطق.

كما يستضيف مركز دبي التجاري العالمي هذا الصيف، الدورة الـ16 من عالم دبي للرياضة، حتى 2 سبتمبر المقبل، حيث يقدم مجموعة من الأنشطة الرياضية الشهيرة، بما يشمل كرة القدم، وكرة السلة، والكريكيت، وكرة الريشة، والتنس. وتُقام الأنشطة في قاعات زعبيل المكيفة 3 و4 و5 و6، وهي تناسب مختلف الاهتمامات ومستويات المهارة.

تحدي سبينس

ويعود تحدي «سبينس دبي 92 بيلد أب» للدراجات الهوائية الجولة الأولى المحبوب إلى دبي، في الـ 28 سبتمبر المقبل، بأجواء مليئة بالمرح والإثارة، حيث يتيح لعشاق الدراجات المشاركة في أربع جولات تمهيدية، قبل الوصول إلى المرحلة النهائية، لاختبار قدرتهم على التحمل وصقل مهاراتهم. يستقبل السباق المشاركين من سن 16 عاماً فما فوق، ضمن فئتي الصغار والكبار.

وسينطلق موسم كرة السلة الجديد 2025 - 2026 من 30 سبتمبر وحتى 17 أبريل المقبلين على صالة كوكا كولا أرينا، ليمنح عشاق اللعبة أجواءً حماسية ومباريات مشوقة، حيث يخوض فريق نادي دبي لكرة السلة منافسات قوية أمام نخبة من أبرز الأندية العالمية من دوري اليوروليغ والدوري الأدرياتيكي، بما في ذلك ريال مدريد، وموناكو، وباريس باسكيتبول، وبارتيزان، ممثلًا أول فريق كرة سلة محترف في دبي.