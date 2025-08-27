انطلاق النسخة الثانية لكأس بطلات حكومة الشارقة 18 سبتمبر

تطلق مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة النسخة الثانية من كأس بطلات حكومة الشارقة، الخميس الموافق 18 سبتمبر المقبل، على ملاعب المؤسسة، من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:30 مساء، وذلك برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومجموعة بيئة، وتعاونية الشارقة، في أجواء رياضية تجمع موظفات الجهات الحكومية للتنافس في ثلاث رياضات رئيسة: كرة السلة، والرماية، والقوس والسهم، على أن تنطلق أيام التدريب الرسمية يومي 16 و17 سبتمبر المقبل من الساعة 12:00 ظهراً حتى 2:00 مساء، بهدف منح المشاركات فرصة الاستعداد الأمثل وصقل مهاراتهن قبل خوض المنافسات.

من جهتها، قالت نورة الحمر رئيس قسم الفعاليات المجتمعية بالمؤسسة: «هذه البطولة تمثل أكثر من مجرد منافسة رياضية، فهي مساحة لتمكين المرأة، وتعزيز الروابط بين موظفات الجهات الحكومية، ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة. نجاح النسخة الأولى كان دافعاً قوياً لتقديم نسخة ثانية أكثر تنوعاً وحماساً، ونحن على ثقة بأن هذا الحدث سيترك أثراً إيجابياً في جميع المشاركات».

وأكدت نورة الحمر أن البطولة تمثل منصة عملية لترسيخ ثقافة الرياضة في بيئة العمل، وتشجيع الموظفات على ممارسة النشاط البدني بانتظام، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية، كما تسعى البطولة إلى زيادة عدد الممارسات للرياضات المختلفة، وخلق بيئة محفزة تدعم استدامة المشاركة النسائية في الأنشطة الرياضية، انسجاماً مع رؤية إمارة الشارقة في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع.

واختتمت دعوتها بالتأكيد على أن البطولة تمثل امتداداً لنجاح النسخة الأولى التي شهدت مشاركة واسعة وتفاعلاً كبيراً، معربة عن تطلعها لرؤية منافسات قوية ومستويات فنية مميزة تليق بالمكانة التي حققتها البطولة في نسختها الافتتاحية.