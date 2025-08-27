«شاهين» يواصل تحضيراته لـ«السوبر الإماراتي المصري للرجبي»

يواصل فريق شاهين للرجبي تحضيراته لمواجهة فريق الإسكندرية، في النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي المصري للرجبي، التي ستقام بملعب ذا سيفنز في دبي يوم 24 سبتمبر المقبل.

وتأتي مباراة السوبر بعد الاتفاقية التي وقعها الاتحادان الإماراتي والمصري للرجبي على هامش البطولة العربية التي استضافها الاتحاد المصري بالإسكندرية، على أن تقام النسخة الثانية من السوبر في مصر.

ويخوض فريق شاهين عدداً من المباريات، حيث يلعب يوم الأحد المقبل مع منتخبنا الوطني للسباعي الذي يستعد للمشاركة في البطولة الآسيوية للسباعيات بالصين يومي 20 و21 سبتمبر المقبل، كما يخوض مباراة ثانية أمام فريق دبي هاريكنز بطل الدوري الإماراتي الممتاز يوم 16 سبتمبر المقبل قبل أن يلعب السوبر أمام بطل الدوري المصري.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد أن فريق شاهين التابع للاتحاد والذي يضم عناصره من اللاعبين المواطنين يمثل مشروعاً وطنياً يسهم في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المواطنين، والاتحاد يرشحه للمشاركة في البطولات، حيث شارك في كأس بطولة بورنيو الدولية للسباعيات في ماليزيا وفاز باللقب، كما فاز بكأس بطولة الجارف الدولية للسباعيات في البرتغال، وسيمثل الرجبي الإماراتي في كأس السوبر التي هي محل اهتمام كبير.

وأضاف: إن كأس السوبر يمثل تعزيزاً لعلاقاتنا مع الجانب المصري وبداية تطوير هذه البطولة في المستقبل، وهناك العديد من المكاسب الفنية والإدارية من إقامة السوبر، بالإضافة إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات مع الاتحاد المصري تدخل ضمن أهدافنا واستراتيجية مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لتطوير اللعبة، وحرصنا خلال الفترة الماضية على توقيع عدد من الاتفاقيات مع الاتحادات لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات وتطوير اللعبة، والمساهمة في نشرها، ونحرص أيضاً أن تكون الاتفاقيات مع اتحادات قوية في اللعبة ومن قارات أخرى، بجانب المكاسب الفنية والإدارية والتنظيمية من هذه الاتفاقيات.