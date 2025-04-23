هجن الرئاسة وزعبيل والشحانية أبطال تحدي اليذاع

وصل قطار مهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم»، إلى آخر محطات سن الصغار، بعد أن استضاف ميدان المرموم منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اليذاع، أبرزها أشواط الرموز لمسافة 6 كلم، ضمن فعاليات اليوم السادس للمهرجان، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، وعدد من الملاك، وجمهور غفير من مختلف أنحاء الخليج.

وافتتحت «طيف» بشعار هجن الشحانية، وبقيادة المضمر محمد خالد العطية، أول أشواط الرموز، بعد فوزها بكأس اليذاع البكار المفتوح، مسجلة زمناً قدره 8:46:0 دقائق.

وتألق «مشبب» لهجن الرئاسة في الشوط الثاني، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، الذي كسب بندقية اليذاع الجعدان المفتوح، بعد أن سجل توقيتاً قدره 8:46:2 دقائق.

وحققت «السايحة» بشعار هجن زعبيل التوقعات، بعد أن ظفرت بكأس اليذاع البكار المحليات في الشوط الثالث، بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، محققة زمناً قدره 8:51:0 دقائق.

وأضاف «الوسمي» الرمز الثاني لهجن الشحانية، بعد فوزه ببندقية اليذاع الجعدان المحليات في الشوط الرابع، بقيادة المضمر محمد خالد العطية، مسجلاً توقيتاً بلغ 8:47:7 دقائق.

وتوج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، الفائزين بالرموز الأربعة، بحضور علي بن سرود المدير التنفيذي للنادي، مشيداً بالمستوى الفني العالي الذي ظهرت به المطايا والمضمرون في الأمسية التراثية المميزة.

هيمنة رئاسية

وتألقت هجن الرئاسة في منافسات الفترة الصباحية، والتي شهدت إقامة 15 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن تحديات سن اليذاع، لمسافة 6 كيلومترات، وجاءت افتتاحية هجن الرئاسة عبر «العاصمة»، بطلة الشوط الأول لليذاع البكار، تحت قيادة المضمر محمد زيتون المهيري، بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 8:59:1 دقائق.

وحسم «متعب» المنتمي لهجن الرئاسة، الشوط الثاني لليذاع الجعدان، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، وسجل توقيتاً بلغ 9:05:9 دقائق.

وأضافت «بينونة» الثلاثية لهجن الرئاسة في الشوط الثالث لليذاع البكار، بقيادة نفس المضمر سلطان الوهيبي، وبتوقيت قدره 8:53:7 دقائق.

وواصلت «هجن الرئاسة» الهيمنة في الشوط الرابع لليذاع الجعدان، بعد تألق «مشرف» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، حيث سجل زمناً بلغ 9:01:7 دقائق.

وسجلت«الشاهينية» لهجن الرئاسة، أفضل توقيت في الفترة الصباحية، وذلك في الشوط العاشر لليذاع البكار، حين قطعت المسافة بزمن بلغ 8:51:0 دقائق، تحت قيادة المضمر علي جميل الوهيبي.

رموز الثانية

من جهة أخرى، تنطلق منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل اليوم، والتي ستقام من خلال 34 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، منها 18 شوطاً في الفترة الصباحية، و16 شوطاً في الفترة المسائية.

وستتجه الأنظار إلى أشواط الرموز الستة في الفترة المسائية، حيث يتنافس المشاركون على كأس الثنايا البكار المفتوح في الشوط الأول، والذي تبلغ جائزته 1.5 مليون درهم، يليه الشوط الثاني المخصص لبندقية الثنايا الجعدان المفتوح، وجائزته البالغة مليون درهم.

أما الشوط الثالث، فسيكون على كأس الثنايا البكار المحليات، البالغة جائزته مليون درهم، فيما يشهد الشوط الرابع المنافسة على بندقية الثنايا الجعدان المحليات، بجائزة 800 ألف درهم.

وتستكمل الرموز عبر شوطي الإنتاج، حيث تبلغ جائزة كأس الثنايا البكار الإنتاج في الشوط الخامس 1.5 مليون درهم، تليها بندقية الثنايا الجعدان الإنتاج في الشوط السادس، بجائزة مليون درهم.

وتبدأ التحديات في الفترة الصباحية بثمانية أشواط لفئة الإنتاج، تليها عشرة أشواط موزعة ما بين الثنايا المحليات والمهجنات.

من جهة أخرى، أشاد عبد الله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء في نادي دبي لسباقات الهجن، بالحضور الجماهيري الكبير لمهرجان ختامي المرموم، سواء من المهتمين بسباقات الأصايل من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، أو من السياح الأجانب القادمين من مختلف دول العالم، للاستمتاع بواحدة من أجمل الفعاليات في الرياضات التراثية، بتحفة الميادين في المرموم.