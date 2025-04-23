أسبوع توعية في نادي دبي للشطرنج

اختتم نادي دبي للشطرنج والثقافة أنشطة أسبوع الأندية وشركات كرة القدم، حيث نظم النادي مجموعة من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز التعاون بين الأندية والمؤسسات في إمارة دبي.

وأقام النادي أسبوعاً حافلاً بالأنشطة الفنية والإدارية والتوعوية، حيث نظم بطولة الشطرنج للنزلاء بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، وقدم الحكم والمنظم الدولي سعيد يوسف شكري الأمين العام للنادي محاضرة في تنظيم البطولات الدولية قدمها، كما نظم النادي يوماً مفتوحاً للمواهب بمشاركة طلاب من مجمع زايد التعليمي بالورقاء، وشملت الجوانب التوعوية محاضرات للناشئين في مواضيع متعددة بالتعاون مع مؤسسات حكومية في الإمارة، حيث قدمت هيئة تنمية المجتمع محاضرة بعنوان السنع، وقدمت خدمة الأمين محاضرة بعنوان تعزيز الوعي في الألعاب الإلكترونية، فيما قدمت هيئة الطرق والمواصلات محاضرة مرورية لسائقي الحافلات، وقامت الإدارة العامة للمرور بتنظيم فعالية للناشئين تضمنت محاضرة توعوية مرورية ومشاركة دوريات الشرطة.

وأوضح سعيد يوسف شكري أن تنظيم الحدث يأتي ضمن جهود تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي لتطوير قدرات منتسبي الأندية من إداريين ولاعبين من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والمحاضرات وورش العمل، وعقد الشراكات التي تعزز مختلف جوانب العمل في الأندية، وأثنى الأمين العام على كافة الجهود التي تضافرت لإنجاح المشاركة الأولى للنادي في هذه الدورة من المبادرة متوجهاً بالشكر لكافة المؤسسات التي دعمت هذه المشاركة.