ختام ناجح للنسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية

اختتمت منافسات النسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية بنجاح كبير، وذلك بإقامة المباريات النهائية لمسابقات كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة للطلاب والطالبات، والتي احتضنها نادي الجزيرة في أبوظبي على مدار يومين، حيث تمت مراسم التتويج في استاد محمد بن بن زايد، وصالة مبادلة «دوم».

وأقيمت الدورة بتنظيم شركة أبوظبي للترفيه، بالتعاون مع وزارة الرياضة، والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وبدعم من سلوشنز بلس، ومجموعة إم بي إم إي، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة «الراعي الذهبي».

توج الفائزين الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي والمدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في وزارة الرياضة، وبسمة أحمد أبو النصر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للترفيه، وناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي لشركة سلوشنز بلس، وحمدن الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.

وتفوقت الجامعة الأمريكية في دبي بتحقيق 3 ألقاب وهي: كرة السلة للطلاب والطالبات، وكرة الطائرة للطالبات.

وتألقت جامعة الشارقة بالفوز بلقبين، وهما كرة القدم، وكرة الطائرة للطلاب. وحصدت كليات التقنية العليا لقب بطولة كرة القدم للطالبات، وجاءت الجامعة الأمريكية بالشارقة في المركز الثاني، وجامعة نيويورك في المركز الثالث.

وقالت بسمة أحمد أبو النصر، إن نجاح النسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية يدفع الجميع إلى مضاعفة الجهود لمواصلة الارتقاء بسقف الطموح، لترسيخ مكانتها باعتبارها واحدة من أهم الأحداث القادرة على استنهاض همم الشباب، وإبراز طاقاتهم في المجتمع.