محمد بن مكتوم يتوج الفائزين برموز لقايا «الشيوخ» بختامي المرموم

توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، الفائزين بأشواط الرموز في منافسات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن فعاليات اليوم الخامس لمهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم»، والذي اشتمل على 30 شوطاً بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية و14 شوطاً في الفترة المسائية لمسافة 5 كيلومترات بمشاركة واسعة من المؤسسات الكبرى في عالم سباقات الهجن.

وحلقت «منوه» بشعار هجن الرئاسة بكأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للأبكار «المفتوح» بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري لتخطف الأضواء وتكتب التاريخ بعد أن سجلت التوقيت القياسي في سن اللقايا بالميدان في زمن بلغ 7:08:3 دقائق.

واصطاد «ذرب» بشعار هجن الشحانية بندقية اللقايا الجعدان المفتوح بقيادة المضمر جار الله محمد طالب عقيل، بعد أن قطع المسافة في توقيت بلغ 7:12:4 دقائق، فيما أضافت «الذيبة» الرمز الثاني لهجن الرئاسة بعد فوزها في الشوط لتعانق كأس البكار المحليات بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، مسجلة زمناً بلغ 7:17:0 دقائق.

وأهدى «فراع» الرمز الثاني لهجن الشحانية بقيادة جار الله محمد طالب عقيل، وظفر من خلاله بـبندقية اللقايا الجعدان المحليات بتوقيت قدره 7:17:7 دقائق.

الأشواط الصباحية

وشهدت منافسات الفترة الصباحية لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ تحديات مثيرة في مستهل مشوار هجن النخبة والتي أقيمت 16 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، حيث نجحت «الغزيل» لهجن الشحانية، بقيادة المضمر سالم فاران المري، في انتزاع لقب الشوط الأول للقايا البكار بزمن بلغ 7:25:9 دقائق.

وفي الشوط الثاني للقايا الجعدان، حلق «برزان» لهجن الشحانية بأداء مميز بقيادة جار الله محمد طالب عقيل وحقق الفوز بزمن قدره 7:26:1 دقائق.

وتألقت «الساعة» لهجن الرئاسة في الشوط الثالث والمخصص للقايا البكار، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، بعد أن قطعت المسافة في توقيت بلغ 7:24:1 دقائق. وجاء الفوز في الشوط الرابع للقايا الجعدان عن طريق «أشقر» لهجن الشحانية، والذي أبدع تحت قيادة جراح محمد طالب عقيل بزمن وقدره 7:24:4 دقائق.

وكانت المطية «الريان» لهجن إنتاج أم الزبار، بقيادة المضمر حمد محمد علي الجرحب، قد سجّلت التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية، وذلك خلال الشوط السابع للقايا البكار حين قطعت المسافة في زمن وقدره 7:17:5 دقائق.

رموز اليذاع

من جهة أخرى، تتواصل منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال تحديات سن اليذاع التي ستقام على مدار 15 شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 6 كيلومترات، و14 شوطاً مسائياً أبرزها 4 رموز ثمينة يتقدمها شوط كأس اليذاع البكار المفتوح، ثم شوط البندقية للجعدان المفتوح، ومن بعده شوط كأس اليذاع البكار المحليات، وتختتم الرموز بالمنافسة على بندقية اليذاع الجعدان المحليات ليسدل الستار على آخر منافسات سن الصغار في المهرجان.

ويترقب عشاق ومحبو سباقات الهجن ظهور الشعارات الكبرى في أشواط الرموز التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، لما تحمله من إثارة وتحديات كبرى على أرضية تحفة الميادين.

تكريم

من جانب آخر، واصل ميدان المرموم استقطاب السياح الأجانب لمتابعة سباقات الهجن العربية الأصيلة في مشهد يعكس حجم الإقبال الكبير الذي يحظى به مهرجان المرموم التراثي 2025 من قبل السياح الأجانب الزائرين للدولة، وكرم عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء في نادي دبي لسباقات الهجن، الفائزين وتقديم الجوائز لهما في منصة ميدان المرموم والمقدمة برعاية شركة هونر للتكنولوجيا في لفتة تستهدف الزوار والمتابعين من الجنسيات المختلفة، ضمن أجواء المهرجان التراثي الكبير، وذهبت جوائز اليوم الخامس إلى محمد جنان من جمهورية الهند، ويانا من جمهورية كوستاريكا، تقديراً لتفاعلهما وحضورهما اللافت لمتابعة مجريات السباقات.