نادي الشارقة بطلاً لبطولة الاتحاد المفتوحة للتايكواندو

تُوج رجال تايكواندو نادي الشارقة الرياضي، بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية لبطولة كأس الاتحاد المفتوحة للتايكواندو، في البطولة التي شارك فيها أكثر من 130 لاعباً يمثلون 10 من أندية الدولة، واستضافتها صالة مركز الشباب بعجمان.

وأعتلى رجال ملك التايكواندو منصة التتويج عن جدارة واستحقاق بعد حصولهم على أكبر عدد من الميداليات، حيث نال الأبطال 13 ميدالية ملونة، منها 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية، ليجمعوا 1024 نقطة في المجموع العام

وفي فئة الشباب، حصل نادي الشارقة على وصافة الترتيب بعد حصولهم على 9 ميداليات متنوعة، منها ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية، ليحصلوا على 397 نقطة في المجموع العام للنقاط.

وهنأ المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية، الفريق على النتيجة المتميزة، معتبراً أنها امتداد لسلسلة النجاحات التي ظل يحققها الفريق في السنوات الأخيرة، مشيداً بعمل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين مؤكدا أن الفريق سيواصل تدريباته وعمله بشكل أكثر استعداداً للمشاركة في بطولة الإمارات للنخبة، المقررة الاسبوع القادم، وسيعمل النادي للفوز بها وأضافتها لسجل إنجازاته.

وأوضح الهاجري، أنالنتائج التي ظلت تحققها الألعاب الفردية بقلعة الملك هي نتاج للدعم الكبير والاهتمام المتعاظم الذي يوليه مجلس الشارقة الرياضي للألعاب الفردية وكذلك الدعم والمتابعة التي تحظى بها من مجلس الإدارة، وإدارة الألعاب الفردية تعمل وفق استراتيجيات وخطط لتخريج أجيال من اللاعبين المتميزين والموهوبين لرفد منتخبات الدولة في جميع الألعاب من أجل المنافسة في جميع البطولات الخارجية ورفع علم دولة الإمارات العربية".