24 لاعباً ولاعبة في ختام الأولمبياد الخاص للقوة البدنية بأبوظبي



شهدت المسابقة الوطنية للقوة البدنية للأولمبياد الخاص الإماراتي والتي أقيمت السبت الماضي نجاحاً كبيراً بمشاركة 24 لاعباً ولاعبة للأعمار 16 سنة فما فوق من 5 أندية ومراكز من برامج الأولمبياد الخاص، والتي نظمت بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، في نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا.

وشهدت البطولة مشاركة عدد من الشركاء الموحدين من فرق جامعة زايد، ومن لاعبي المنتخب الوطني لدعم الرياضة الموحدة وبما يسهم في تمكين أصحاب الهمم في القطاع الرياضي.

وأكد فيصل الغيص الزعابي، رئيس لجنة القوة البدنية عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن البطولة تدعم الرياضة الموحدة، وأن الاتحادين الدولي والآسيوي يوجهان دعمهما لأنشطة الأولمبياد الخاص على المستويين الإقليمي والعالمي، مقدماً الشكر للجهات التي ساهمت في نجاح المنافسات وخاصة العائلات التي جاءت لتشجيع أبنائها في المنافسات، مشيراً إلى العلاقات المميزة بين اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والأولمبياد الخاص، وخصوصاً أن رياضة القوة البدنية تعد إحدى الرياضات الست المعتمدة في الأولمبياد الخاص منذ العام الماضي.