سهيل بن بطي: زيادة عدد الألعاب والمشاركين بالنسخة الثانية للألعاب الجامعية



أكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في وزارة الرياضة، أن النسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية، والتي اختتمت فعاليتها أول من أمس، حققت العديد من المكاسب النوعية لرياضة الإمارات، سواء من خلال اكتشاف المواهب الواعدة، أو دمج لاعبي ولاعبات الجامعات في القطاع الرياضي بشكل أوسع، ما ينعكس على مستوياتهم الدراسية والعلمية.

وأعرب الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، على هامش تتويج الفائزين في المباريات النهائية لكل من ألعاب كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، والتي أقيمت في العاصمة أبوظبي لمدة يومين، عن سعادته بهذا النجاح الكبير والمشاركة اللافتة من مختلف الجامعات، إذ وصل عدد اللاعبين واللاعبات في الألعاب الثلاث لأكثر من 1800 طالب وطالبة، كما كانت نسبة اللاعبات 39% من المشاركين، مؤكداً أن النسخة المقبلة من البطولة ستشهد إضافة المزيد من الألعاب، وزيادة عدد الجامعات المشاركة بعد النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى.

وعن إمكانية مشاركة لاعبين من جامعات خليجية وعربية في البطولة، أكد أنه لا مانع من ذلك من أجل زيادة الاحتكاك بين اللاعبين، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي للدورة هو حفاظ الطالب والطالبة على مسيرتهم الدراسية والرياضية في آن واحد. وأشار سعادته إلى أن انطلاقة النسخة الثانية ستكون مع بداية الموسم الدراسي المقبل، فيما سيتم فتح باب التسجيل خلال يونيو المقبل.