شهاب يحرز ذهبية غرب آسيا للبلياردو والسنوكر

أحرز محمد شهاب، نجم منتخب الإمارات لألعاب البلياردو، الميدالية الذهبية في مسابقة فردي السنوكر للرجال، ضمن بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 16 إلى 24 أبريل الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات، والبحرين، والسعودية، وقطر، وعمان، والكويت، والعراق.

ونجح شهاب أمس في حسم المواجهة النهائية أمام القطري علي العبيدلي بنتيجة 5-4، في مباراة ماراثونية استغرقت أكثر من 6 ساعات، ليهدي بعثة الإمارات أول ميدالية ذهبية في البطولة.

وكانت البعثة قد افتتحت سجل ميدالياتها بالحصول على الميدالية البرونزية عبر محمود شريف في منافسات فردي الـ 9 كرات للرجال.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بـ 7 لاعبين، منهم ثلاثة في منافسات السنوكر هم محمد شهاب، ومحمد الجوكر “رجال”، وسيف الزعابي “ناشئين”، وأربعة في منافسات البلياردو هم محمود شريف، وخالد الزرعوني “رجال”، وسالم النعيمي، وسلمان الزعابي “ناشئين”.