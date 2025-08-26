قلعة الجاهلي تروج لـ«العين ماسترز 2025»

أطلقت اللجنة المنظمة لبطولة «العين ماسترز 2025» رسمياً الفيديو الترويجي العالمي للبطولة، والذي سلط الضوء على أبرز معالم مدينة العين من واحة العين الهادئة إلى قلعة الجاهلي التاريخية وجبل حفيت في مشاهد تناغمية تتداخل مع لقطات سريعة ومثيرة من منافسات الريشة الطائرة، كما يظهر في الفيديو عدد من لاعبي المنتخب الوطني للريشة الطائرة إلى جانب نجم كرة القدم الإماراتي سبيت خاطر، في مشهد يُجسد الإرث الرياضي لمدينة العين.

كما تُطل تميمة البطولة الشاهين بإطلالة مرحة تُضفي طابعاً ترفيهياً ومميزاً على العمل.

ومن المقرر إقامة البطولة خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر في نادي العين الرياضي الثقافي، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وتُعد البطولة أكبر فعالية لرياضة الريشة الطائرة يتم تنظيمها في دولة الإمارات حتى الآن.