البيلاروسي دينس يتألق في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج



اختتم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية فعاليات النسخة 31 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، مساء أمس، بتتويج الفائزين في البطولات المختلفة، بفندق «سانت ريجيس» في أبوظبي.

وفاز اللاعب لازافيك دينس من بيلاروسيا بلقبي بطولة الأساتذة، «أونلاين»، و«المنافسة الرئيسية» في المهرجان، بعد منافسة قوية في البطولتين بمشاركة نخبة الأساتذة عالمياً.

وأسفرت منافسات البطولة المفتوحة «أ»، عن فوز فيجي باقهداسريان من أرمينيا باللقب، كما فاز أحمد فريد وريان محمد، بجائزتي الأفضل مشاركة من الإمارات في هذه الفئة، وتصدر الهندي نوبل صامويل منافسات البطولة المفتوحة «ب»، وفاز اللاعب عبدالله عتيق الرميثي، وميرة صقر المري بجائزتي الأفضل مشاركة من الإمارات في هذه الفئة.