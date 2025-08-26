«الثقة للمعاقين» يجهز شباب السعودية للبارا آسيوية

يستضيف نادي الثقة للمعاقين بالشارقة معسكر منتخبات المملكة العربية السعودية للشباب ذوي الإعاقة، خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار استعدادات المنتخبات السعودية للمشاركة في دورة الألعاب «البارا آسيوية» التي تحتضنها دبي في ديسمبر 2025.

ويأتي هذا المعسكر تأكيداً على عمق أواصر التعاون بين نادي الثقة والجهات والاتحادات الرياضية العربية والدولية، بما يعزز من تبادل الخبرات ويدعم تطوير رياضات أصحاب الإعاقة على مختلف المستويات.

وشهد الاجتماع التنسيقي بحضور كل من الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، ومحمد القايد الحمادي، رئيس اللجنة الفنية بالنادي، إلى جانب سلطان العنيزي، ممثل اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ومدير مشاركات المنتخبات السعودية.

وأكد المجتمعون أهمية هذه الخطوة في توفير بيئة تدريبية متكاملة تسهم في رفع جاهزية المنتخبات السعودية، متمنين لهم التوفيق وتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاق القاري المقبل.

وأكد الدكتور خالد عمر المدفع أن استضافة نادي الثقة معسكر منتخبات المملكة العربية السعودية للشباب، يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويترجم حرصنا على تعزيز التعاون الرياضي بما يخدم مسيرة رياضات أصحاب الإعاقة في المنطقة.

إننا في نادي الثقة نؤمن بأن تبادل الخبرات وتهيئة بيئة تدريبية متكاملة هو السبيل لدعم الرياضيين وتمكينهم من تحقيق إنجازات نوعية على الساحة القارية والدولية. ونتمنى لمنتخبات الأشقاء في السعودية كل التوفيق والنجاح في مشاركتهم المقبلة بدورة الألعاب «البارا آسيوية» في دبي.