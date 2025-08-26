انطلاق بطولة موانئ دبي العالمية للتطوير T20 للكريكيت

انطلقت، مساء أول من أمس، بملاعب أكاديمية ICC الدولية للكريكيت بدبي، منافسات النسخة الثالثة من بطولة موانئ دبي العالمية للتطوير T20، التي تستمر منافساتها حتى 3 سبتمبر المقبل، وتستهدف تطوير وتحضير نجوم اللعبة على مستوى المنطقة للاستحقاقات الدولية المقبلة وفي مقدمتها بطولة أمم آسيا، وبطولة موانئ دبي المقبلتين.

تضم البطولة 6 فرق، هي أبوظبي نايت رايدرز، ديزرت فايبرز، دبي كابيتلز، جلف جاينتس، إم آي إميريتس، والشارقة ووريورز، وتتألف من 18 مباراة، على أن تُقام بنظام الدوري من دور واحد لتحديد هوية البطل.

من جهته اعتبر زايد عباس، عضو مجلس الإمارات للكريكيت، الحدث فرصة مثالية للتطوير، وواحدة من أكثر الفعاليات أهمية في البرنامج المحلي للمجلس، كما أنها فرصة للاحتكاك المثالي للاعبين الشباب والناشئين لعرض مواهبهم بهدف إيجاد فرص جديدة لهم في منافسات النسخة الرابعة من بطولة موانئ دبي العالمية المقبلة التي تنطلق في الثاني من ديسمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم الاتحاد لدولة الإمارات، وكل البطولات الدولية المقبلة.

كما شهد اليوم الأول للمنافسات حماساً كبيراً ورغبة في تحقيق الفوز، مع حضور جماهيري مميز من عشاق اللعبة من أبناء الجالية الآسيوية المقيمة في الدولة.