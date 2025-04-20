«الإمارات المختلط للبريدج» إلى مونديال 2025 في الدنمارك



حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً على مستوى الرياضات الذهنية، بتأهل فريقها المختلط للبريدج رسمياً إلى بطولة العالم السابعة والأربعين للبريدج، التي ينظمها الاتحاد العالمي للبريدج «WBF»، والمزمع إقامتها في مدينة هيرنينغ - الدنمارك خلال الفترة من 20 إلى 31 أغسطس المقبل. ويتألف الفريق من ستة لاعبين «3 رجال و3 سيدات»، من المواطنين والمقيمين الدائمين في الدولة، والمؤهلين رسمياً لتمثيل الإمارات في المحافل الدولية بحسب أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي.

جاء هذا التأهل عقب مشاركة الفريق الإماراتي في بطولة آسيا والشرق الأوسط للبريدج، التي استضافتها دبي خلال الفترة من 10 إلى 18 أبريل الجاري، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم غانم الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وإريك لورانت، نائب رئيس الاتحاد الدولي للبريدج وبهجت المجالي، رئيس اتحاد آسيا والشرق الأوسط للبريدج، والدكتور سيف النعيمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج.

وشهدت البطولة منافسات قوية بمشاركة منتخبات من 10 دول: الإمارات، السعودية، الأردن، الكويت، فلسطين، سوريا، الهند، باكستان، بنغلاديش، وسريلانكا. وفي ختام البطولة حضر تريم مطر، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، لتكريم الفرق المشاركة والمتأهلة.

وعبّر أحمد محمد المدفع، رئيس لجنة الإمارات للبريدج، الذي تعمل تحت مظلة اتحاد الإمارات للشطرنج، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، قائلاً: «نحن فخورون بتأهل فريقنا إلى بطولة العالم، ونتطلع إلى تمثيل الدولة بصورة مشرفة، ورفع علم الإمارات عالياً في المحافل الدولية. كما قدم شكره إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لرعايته الكريمة ووزارة الرياضة، على جهودها المتواصلة في دعم الرياضات الذهنية، ما أسهم في توفير بيئة محفزة ومنافسة عالية المستوى».

يضم الفريق المتأهل كلاً من: نرمين قاسم «قائدة الفريق» وهمايون سومار وحازم غنيم وإلفان إديس وتيم إديس وعزة صواف، فيما يترأس الوفد المشارك إلى بطولة العالم أحمد محمد المدفع.

تجدر الإشارة إلى أن لعبة البريدج تُعد من الرياضات الذهنية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، ويقع مقر الاتحاد الدولي للبريدج في مدينة لوزان السويسرية، التي تعد مركزاً عالمياً للرياضات الفكرية.