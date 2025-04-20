وزير الرياضة السيريلانكي يستقبل الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي



استقبل سونيل كومارا غاماج، وزير الشباب والرياضة السيريلانكي، قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، والوفد المرافق له في كولومبو، خلال زيارته إلى سيريلانكا، وهي الزيارة الرابعة له منذ انتخابه في نوفمبر 2019. ويقوم الظالعي بجولة آسيوية حالياً، ويزور فيها عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لمناقشة العديد من الموضوعات التي تخص تطوير الرجبي في القارة، ودعم الدول التي تسعى للنهوض باللعبة.

وأوضح قيس الظالعي، أن هذه الزيارة تؤكد متانة العلاقة بين الاتحاد الآسيوي للرجبي وسيريلانكا، وأن الاتحاد سيظل ملتزماً تماماً بدعم الاتحاد السيريلانكي للرجبي. وقال: «ناقشنا الإصلاحات الجذرية التي يقوم بها الاتحاد الآسيوي مع الاتحاد السيريلانكي فيما يخص الحوكمة، والتي بدأت منذ عامين ومن المنتظر أن تنتهي الشهر المقبل، على أن يتم بعدها إجراء انتخابات جديدة للاتحاد السيريلانكي، لاختيار مجلس إدارة جديد».

وأوضح: «تشمل الإصلاحات وضع إطار حوكمة يعكس التوقعات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية، والاجتماع مع وزير الشباب والرياضة كان مثمراً للغاية، خصوصاً أن سيريلانكا من الدول المؤسسة للاتحاد القاري قبل 57 سنة، حيث تعد رياضة الرجبي الرياضة الثانية في الانتشار في سريلانكا بعد رياضة الكريكيت»، وأشار الظالعي، إلى أن الاجتماع تطرق إلى استضافة سيريلانكا للبطولات، وإلى أن الوزارة طلبت بالفعل استضافة إحدى جولات سلسلة سباعيات آسيا للرجبي السباعي.

وأوضح الظالعي، أن الزيارة جاءت على هامش المباراة التي جمعت بين سيريلانكا وماليزيا، والفائز فيها يتأهل للمستوى الأول مع الإمارات وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ للعب في بطولة آسيا والمؤهلة لكأس العالم في أستراليا 2027، حيث سيتأهل البطل مباشرة إلى المونديال، فيما يلعب الوصيف مع وصيف قارة أفريقيا على المقعد الثاني، وستقام كأس آسيا خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.

وأضاف الظالعي، أن أهدافاً كثيرة لهذه الزيارات، من بينها تقوية العلاقات بين الاتحاد الآسيوي والحكومات، وأيضاً دعم اللعبة والعمل على انتشارها بشكل أوسع والحفاظ على مكانة الرجبي الآسيوي عالمياً.