مركز الإمارات للعلوم الرياضية ينظم ورشة عمل «قادة الرياضة للجميع»

انطلقت، اليوم، بمركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي ورشة عمل قادة الرياضة للجميع تحت عنوان «قادة الرياضة للجميع»، بحضور سعيد العاجل نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع وأحمد العامري مدير التدريب والتطوير بمركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، والدكتور موسى عباس، دكتوراة الفلسفة في التربية البدنية والرياضية، والدكتور عماد البناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضة للجميع، والدكتور ناجي إسماعيل حامد، الإدارة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، إضافة إلى العديد من المسؤولين والمشاركين بالورشة.

من جهته، رحب سعيد العاجل بالحضور، متمنياً أن تحقق الورشة الأهداف التي أقيمت من أجلها، مؤكداً سعي وزارة الرياضة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع بدولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في تعزيز الرياضة المجتمعية وجعلها أسلوب حياة يومي، انسجاماً مع رؤيتها للتنمية المستدامة ورفع جودة الحياة، موضحاً أن البرنامج ضمن المبادرات التنموية والتدريبية النوعية التي تستهدف تمكين جيل جديد من الكوادر الرياضية المؤهلة لقيادة مشاريع وأنشطة الرياضة المجتمعية بكفاءة واحترافية.

بدوره، أكد الدكتور أحمد العامري، حرص المركز على مد جسور التعاون مع الجميع، واحتضان مثل هذه المبادرات الرياضية المجتمعية والتي تمثل مجموعة توجيهات المنتدى الإماراتي للرياضة للجميع وخاصة أنها ذات طابع خليجي، وكذلك الحرص على تفعيل ثقافة الرياضة للجميع وهي رافد مهم وأساسي لتعزيز الرياضة التنافسية بعناصر جديدة.

كما قدم الدكتور موسى عباس محاضرة تحت عنوان «مفهوم الرياضة للجميع ودورها المجتمعي»، أكد خلالها أن الرياضة للجميع تأتي كونها أحد المفاهيم الرائدة في تعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات، إذ لم تعد الرياضة مقتصرة على المنافسة أو الإنجاز الفردي، بل أصبحت وسيلة شاملة لتحقيق الصحة العامة والتماسك الاجتماعي وبناء جيل قادر على التفاعل الإيجابي مع محيطه، كما تناولت محاضرته محاور عدة منها المفهوم الاستراتيجي للرياضة للجميع والأثر المجتمعي والرياضة للجميع والتنمية المستدامة والتجارب الدولية والإقليمية الرائدة اليات التفعيل محلياً والتحديات المستقبلية والحلول وخريطة طريق استراتيجية.

وقدم الأستاذ الدكتور ناجي إسماعيل محاضرته تحت عنوان «الدبلوماسية الرياضية والعلاقات الدولية» وتطرق لمحاور عدة تضمنت مقدمة في مفهوم الشراكات الاستراتيجية في الرياضة للجميع من التعاون المحلي الى التأثير العالمي وأنواع الشراكات في الرياضة للجميع وابعاد الشراكة الفعالة ونماذج وممارسات دولية ناجحة وكيف تبني شراكة استراتيجية ناجحة.