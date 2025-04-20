بني ياس يحتفل بالدوري وكأس الاتحاد للكرة الطائرة

حسم بني ياس درع الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، مساء أول من أمس، ليضيف اللقب الثاني إلى رصيده في موسم 2024 - 2025، ويرفع حصيلة بطولاته في الدوري إلى 5 ألقاب بعد حصوله على درع البطولة مواسم 2013 - 2014، 2014 - 2015، 2017 - 2018، و2022 - 2023.

وحقق «السماوي» لقبيه هذا الموسم على حساب النصر، إذ توج بكأس الاتحاد في بداية الموسم بعد خسارته أمام «العميد» 0 - 3 في لقاء الذهاب، ثم الفوز في الإياب 3 - 1، وفي المباراة الفاصلة 3 - 0، ووصل إلى منصة تتويج بطولة الدوري دون اللجوء للمباراة الفاصلة، بعدما حسم نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 3 - 2 في دبي، و3 - 1 في ملعبه، ويتطلع الفريق الآن للمنافسة بقوة على آخر بطولتين هذا الموسم بطموح تحقيق رباعية تاريخية.

وتم تتويج بني ياس بدرع الدوري مع الاحتفال بكأس الاتحاد، بحضور كل من عبدالله الدرمكي، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، واللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وسالم نايف الكثيري، رئيس شركة الألعاب الرياضة في النادي، وسهيل عبدالله العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي.

ومثل «السماوي» في مباراة الإياب، التي أنهى الفريق أشواطها بنتائج 28 - 26 و25 - 18 و25 - 17 و25 - 18، اللاعبون: حسن العطاس، محمد عبدالعزيز، راشد أيوب، محمد يوسف علي، محمد صالح طويرد، أنطون قافارينا، سالم جوهر هلال، عبدالله محمد بامعبد، جان بروليك، عبدالله علي سيف، مبارك سلطان، نيكولاس مارسيلو مندز، ايجور بوجاكف، وخالد أحمد إبراهيم حمزة.

ترتيب

وشهدت بطولة الدوري أيضاً، أول من أمس، حسم الوصل للمركز السابع في جدول الترتيب النهائي للمسابقة، بفوزه على العين 3 - 2 في لقاء الإياب بنتائج أشواط 22 - 25 و25 - 14 و19 - 25 و25 - 16 و15 - 9، وقبلها فاز في لقاء الذهاب بالنتيجة نفسها على العين، الذي حل في المركز الثامن، بينما تشهد البطولة مباراتين فاصلتين بعد غدٍ الثلاثاء، بين شباب الأهلي والجزيرة، لتحديد المركزين الثالث والرابع، وعجمان وحتا، لتحديد المركزين الخامس والسادس، وذلك بعد فوز شباب الأهلي في لقاء الإياب أمام الجزيرة 3 - 1 بنتائج أشواط 22 - 25 و25 - 19 و25 - 23 و25 - 23، وقبلها فاز الجزيرة في لقاء الذهاب 3 - 2، كما فاز حتا أمام عجمان في لقاء الإياب 3 - 2 بنتائج أشواط 25 - 15 و21 - 25 و25 - 17 و15 - 25 و15 - 13، ليعوض خسارته في لقاء الذهاب بنتيجة 1 - 3.

ويتم تحديد الترتيب النهائي للدوري للإعلان الرسمي عن جدول مباريات كأس السوبر للكرة الطائرة، والتي تنطلق يوم 29 أبريل الجاري، وبمشاركة 8 أندية، وتقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب في الدور التمهيدي، الذي يلتقي فيه صاحب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري مع صاحب المركز الثامن، فيما يلتقي صاحب المركز الثاني مع سابع جدول الترتيب العام، بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع السادس، ويلعب الرابع مع الخامس، وبعدها تقام دورة مجمعة تجمع الفرق الأربعة الفائزة خلال الفترة من 2 ولغاية 5 مايو.

ويتضمن موسم الكرة الطائرة للرجال 2024 - 2025 أيضاً مسابقة كأس الإمارات المقرر انطلاقها يوم 25 أبريل الجاري، والمقرر إجراء مراسم قرعة مبارياتها غداً الاثنين، عبر تطبيق التواصل المرئي، ويتم خلالها تقسيم الأندية الـ8 المشاركة في البطولة على مجموعتين، حيث يتصدر بني ياس المجموعة الأولى بصفته بطل الدوري للنسخة الحالية، فيما سيكون شباب الأهلي بطل النسخة الأخيرة من تلك البطولة على رأس المجموعة الثانية.

وكان الدوري العام للكرة الطائرة قد شهد هذا الموسم مشاركة 9 أندية بعودة الوحدة، وخاضت الأندية 81 مباراة في المرحلة الأولى، التي أقيمت بنظام الذهاب والإياب، وتصدر بني ياس جدول الترتيب العام بـ45 نقطة من 15 فوزاً في 16 مباراة، يليه النصر وصيفاً، وشباب الأهلي ثالثاً، والجزيرة رابعاً، وتلاهم في الترتيب بقية الأندية حتا، الوصل، عجمان، العين والوحدة، الذي أنهى الموسم في المركز التاسع.

وتأهل رباعي المقدمة للعب الدور نصف النهائي من خلال دورة «البلاي أوف»، بينما تلعب بقية الأندية على تحديد المراكز، ونجح بني ياس في التأهل للدور بعدما تخطى عقبة الجزيرة بالفوز 3 - 0، في المباراة الفاصلة، التي أقيمت على صالة نادي بني ياس بأبوظبي، بعد أن تفوق الجزيرة ذهاباً 3 - 0، ورد بني ياس إياباً 3 - 1، وفي المقابل، أنهى النصر مسابقة الدوري في المركز الثاني، بعد خسارته مباراتي الدور النهائي، والذي تأهل إليه بالفوز في مواجهتي الذهاب 3 - 0، والإياب 3 - 2 أمام شباب الأهلي، في مباراتي الدور نصف النهائي.

ومن ناحية أخرى أحرز فريق أشبال كلباء «ب» لكرة الطائرة لقب بطولة الدوري العام لموسم 2024 - 2025 بعد فوزه المستحق على الوصل في النهائي 3 - 0، وجاء هذا الإنجاز بعد سلسلة من الانتصارات على 15 فريقاً دون هزيمة، تحت قيادة المدرب عوض إمام، والمدير الفني العام أحمد ندا هلال، وحضر المباراة النهائية الدكتور باسم حسن النقبي، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وراشد سعيد الكندي، رئيس مجلس إدارة النادي، والذي عبر عن سعادته بهذا الإنجاز المستحق، متوجهاً بالشكر للشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان رئيس النادي، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء نائب رئيس النادي، على دعمهما المستمر ومتابعتهما الدقيقة لأعمال مجلس الإدارة، كما ثمن دور مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي، ودوره المحوري في تمكين الأندية، وتعزيز النشاط الرياضي في الإمارة.