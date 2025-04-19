شرطة دبي تختتم مسابقة الشطرنج بين نزلاء المؤسسات العقابية

شهد العميد صلاح جمعة بوعصيبة، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالنيابة في شرطة دبي، ختام مسابقة الشطرنج للنزلاء "فئة الرجال"، والتي تنظمها الإدارة العامة بالتعاون مع نادي دبي للشطرنج والثقافة، بحضور مديري الإدارات الفرعية وسعيد يوسف شكري، الأمين العام للنادي.

وأكد العميد صلاح أن هذه المسابقة تأتي في إطار استعداد القيادة العامة لشرطة دبي للمشاركة في بطولة آسيا للشطرنج لفئة النزلاء 2025، والتي تنظم عبر الاتصال المرئي، منوهاً بأن الإدارة العامة حريصة دوماً على إشراك النزلاء في بطولات وتحديات داخلية وأخرى خارجية، تعزز مسيرتهم في الإصلاح والتأهيل والاندماج في المجتمع، ومشيراً إلى فوز نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في عام 2024 ببطولة القارات للشطرنج التي أقميت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكرم العميد بوعصيبة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من ضمن 40 نزيلاً شاركوا في المنافسات، وقلدهم الميداليات، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بما حققوه من تميز وانضباط ومهارة عالية في لعبة الشطرنج، التي تُعد واحدة من أكثر الرياضات الذهنية تركيزًا وانضباطاً.

كما أهدى العميد، الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة درعاً تذكارية، نظير جهوده وتعاونه في تنظيم هذه المسابقات ودعم موهبة النزلاء في لعبة الشطرنج.