العداءة مريم كريم تهدي الإمارات أول ذهبية آسيوية بمنافسات الناشئين

حققت العداءة الإماراتية مريم كريم، إنجازاً تاريخياً غير مسبوق لألعاب القوى الإماراتية، بعد أن أحرزت الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز، ضمن منافسات البطولة الآسيوية السادسة للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، والمقامة حالياً في مدينة القطيف بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة 29 دولة من مختلف أنحاء القارة.

وسجلت مريم زمناً قدره 59.55 ثانية، محققة إنجازاً ثلاثياً استثنائياً، ويتضمن إلى جانب حصد الذهبية الأولى في تاريخ الإمارات في فئة الناشئين على المستوى الآسيوي، تسجيل رقماً قياسياً جديداً للدولة في سباق 400 متر حواجز، وتحطيم الرقم القياسي للبطولة الآسيوية تحت 18 سنة، والمسجل باسم العداءة الصينية ليانغ يينا منذ عام 2017 بزمن 59.71 ثانية.

ولم يكن فوز مريم كريم، بالميدالية الذهبية من فراغ، إذ سبق ذلك تألق عداءة منتخب الإمارات منذ اليوم الأول، لتتصدر التصفيات التأهيلية بزمن 1:01.87 دقيقة، وأكدت جاهزيتها الكاملة للتفوق في النهائي الذي توجت به مجهوداتها.

وذلك على حساب صاحبتي المركزين الثاني والثالث بالترتيب، العداءة شودينا رحمانوفا بزمن 1:01.40 دقيقة، والعداءة ريابوكوفا إيفالينا بزمن 1:01.59 دقيقة.

كما واصلت مريم كريم، حضورها اللافت في البطولة، بعد أن تأهلت أيضاً إلى نهائي سباق 200 متر عدو، والمقرر إقامته اليوم، ما يعكس تعدد قدراتها الفنية والبدنية.

وعبّر اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، عن فخره بهذا الإنجاز التاريخي، قائلاً: «فوز مريم كريم بالميدالية الذهبية وتحطيمها لرقمين قياسيين، انعكاس مباشر للرؤية الاستراتيجية التي يتبعها الاتحاد في رعاية وتأهيل المواهب الوطنية، وتمكينها من المنافسة القارية والدولية.

وهذه البطولة التي تقام وسط منافسة قوية من 29 دولة، تمثل محطة مهمة في مشوار إعداد جيل جديد من الأبطال الذين نراهن عليهم لرفع راية الدولة في المحافل العالمية، وأتمنى التوفيق لمريم في سباق 200 متر، وأؤكد أن الاتحاد يواصل العمل على صناعة بيئة رياضية تنافسية مستدامة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة».