«ركنة» و«الشهم» يقصان شريط رموز «ختامي المرموم»

شاركت 2370 مطية في ثاني محطات ختامي المرموم في منافسات سن «الحقايق» لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت لمسافة 4 كلم وتضمّنت 46 شوطاً بواقع 26 شوطاً في الفترة الصباحية و20 شوطاً في الفترة المسائية، أبرزها أشواط الرموز في فئتي «المفتوح» و«الإنتاج» بمشاركة واسعة من ملاك الهجن في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت نتائج أشواط الرموز عن فوز «ركنة» بشعار عبدالله محمد سبعين المحرمي بكأس الحقايق البكار المفتوح بعد أداء قوي وتوقيت بلغ 5:53:7 دقائق، ليحصل الفائز على جائزة مالية قدرها مليون درهم.

وتألق «الشهم» لسيف خلفان ثعيلب مفلح الهاجري، في الشوط الثاني بعد حصد التوقيت الأفضل بزمن قدره 5:50:9 دقائق في أشواط الأمس، ليظفر بـالبندقية المخصص للجعدان المفتوح وجائزة نقدية بلغت 800 ألف درهم.

وسيطرت «بلسم» لأحمد سعيد منانة الكتبي على صدارة كأس شوط الإنتاج بعد أن سجلت زمناً قدره 5:52:4 دقائق، ليحصل مالكها على كأس الإنتاج والجائزة المالية مليون درهم. وبصم «حبشان» لأحمد الحزمي قناص العامري على آخر رموز الحقايق بعد تألقه في رابع الأشواط مسجلاً زمناً قدره 5:54:5 دقائق، محلقاً ببندقية الجعدان للإنتاج والجائزة المالية 800 ألف درهم.

ويواصل ميدان المرموم استقبال أعداد مرتفعة من الهجن بعد أن شهدت الفترة المسائية، أمس، مشاركة 903 مطية، ليصل إجمالي عدد المشاركين في سن الحقاقة خلال اليوم إلى 2370 مطية.

حيث شاركت في الفترة الصباحية 1467 مطية. من جهة أخرى، أقيمت في الفترة الصباحية 26 شوطاً لسن الحقايق لهجن أبناء القبائل، وتنافست المطايا لمسافة 4 كلم، وخصصت الأشواط 14 الأولى لهجن الإنتاج.

وافتتحت «الذيبه» الانتصارات لسالم عبيد المري التحديات بالفوز في الشوط الأول للأبكار الإنتاج، مسجلة توقيتاً 5:55:8 دقائق، فيما سجل «ليث» لعوض محمد بن سعيد العفاري في الشوط الثاني أفضل توقيت في الفترة الصباحية بزمن 5:52:5 دقائق.

وحلقت بصدارة الشوط الثالث «سمحة» بشعار الدكتور سالم علي الشيخ الصدارة بزمن 5:55:04 دقائق، وتتواصل المنافسات القوية اليوم من خلال سباقات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل التي تقام على أرضية ميدان المرموم على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، لمسافة 5 كلم.