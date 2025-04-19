«أبوظبي إكستريم» تنطلق اليوم في باريس

تنطلق اليوم في العاصمة الفرنسية باريس منافسات النسخة التاسعة من بطولة «أبوظبي إكستريم» (ADXC 9)، التي تنظمها «الرؤية العالمية لإدارة الرياضات» برؤية إماراتية، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو وفنون القتال من مختلف أنحاء العالم.

وذلك في صالة «دوجو» التاريخية، أحد أبرز المعالم الرياضية في باريس. وتأتي هذه الاستضافة لتؤكد المكانة العالمية الرائدة التي تحتلها أبوظبي بوصفها عاصمة لرياضات النخبة، ودورها المحوري في تطوير الفنون القتالية وتنظيم البطولات النوعية على مستوى دولي، بما يعكس نجاح النموذج الإماراتي في تصدير التجارب الرياضية المتميزة إلى أبرز العواصم العالمية.

وشهدت باريس مساء أمس مؤتمراً صحافياً موسعاً للبطولة، بحضور عدد من أبطال العالم والرياضيين الفرنسيين المشاركين، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الدولية، حيث سلط المشاركون الضوء على الأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثته أبوظبي في تطوير رياضة «الجرابلينغ» عالمياً، من خلال منصة ADXC التي تقدم نموذجاً احترافياً فريداً يجمع بين التنافسية العالية والجودة التنظيمية والفنية.

وأكد المشاركون، خلال المؤتمر، أن تنظيم البطولة في قلب باريس يمثل تتويجاً للثقة الكبيرة التي تحظى بها أبوظبي من المجتمع الرياضي الدولي، ونجاحها في تقديم بطولات تعكس التزاماً بمعايير الابتكار والتنوع، وتعزز مكانة رياضات الفنون القتالية على خريطة الرياضة العالمية.

من جهته قال البطل الأولمبي الفرنسي غيوم شيني، الذي يخوض أولى مشاركاته في نزالات بدون البدلة (نظام الجرابلينغ)، إن أبوظبي نجحت في إرساء نموذج جديد لرياضات القتال، ومشاركتي في هذه البطولة هي بداية فصل جديد من مسيرتي الرياضية في صالة أعرفها جيداً، ولكن في إطار منافسة جديدة ومميزة.

من جانبه، اعتبر البرازيلي غابرييل سوزا، أحد أبرز أبطال الجوجيتسو في العالم، أن البطولة تمثل معياراً جديداً في مواجهات النخبة، لافتاً إلى أن إقامة هذه البطولة في فرنسا تمثل رسالة من أبوظبي إلى العالم بأن رياضة الجرابلينغ تتجاوز الحدود، وما يقدمه اللاعب الفرنسي أنتوني دي أوليفيرا يعكس أن أوروبا تمتلك مواهب تستحق هذه المنصات.

إشادة

بدورها، أشادت البطلة الفرنسية أورلي لو فيرن باستضافة البطولة في باريس، مؤكدة أن «أبوظبي إكستريم» أسهمت في تعزيز حضور المرأة في رياضة الجرابلينغ، مضيفة أن مشاركتها في بطولة تنظمها أبوظبي تمنحها فرصة التواجد ضمن بيئة احترافية متكاملة، ما يحفزها لتقديم أفضل أداء داخل القفص.

من جهته أعرب المقاتل الفرنسي كاليم مستوري عن فخره بخوض نزال أمام روبسون غرايسي جونيور، أحد أفراد العائلة التي أسست الجوجيتسو، لافتاً إلى أن مشاركته في بطولة تنظمها أبوظبي تمثل محطة مهمة في مسيرته، وتحدياً يخوضه بكل عزيمة.

من ناحيته عبّر نيكولا رينييه، أحد أبرز الرياضيين الفرنسيين المخضرمين، عن سعادته بالمشاركة، مؤكداً أن البطولة تمثل منصة مثالية للعودة إلى التنافس رغم بلوغه الأربعين من عمره، مشيراً إلى أن تنظيم حدث بهذا الحجم في بلاده هو فرصة فريدة تعكس ريادة أبوظبي في هذا المجال.

وتعكس بطولة «أبوظبي إكستريم 9» التزام أبوظبي المستمر بدعم وتطوير رياضات الفنون القتالية الحديثة على المستوى الدولي، وتقديم نموذج رياضي إماراتي رائد يسهم في نشر ثقافة الجرابلينغ، واكتشاف المواهب الواعدة، وتوسيع قاعدة ممارسي هذه الرياضات حول العالم، بما يعزز من مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتطوير الكفاءات وتنظيم البطولات الكبرى.