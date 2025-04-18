بهدف تعزيز التفاعل وبناء الروابط ..الثقة يُنظم يوماً ترفيهياً رياضياً لعضوات النادي

نظّم نادي الثقة للمعاقين يوما ترفيهياً رياضياً مخصصاً لعضواته، وذلك ضمن سلسلة من البرامج الترفيهية التي يحرص النادي على تنفيذها بشكل دوري، بهدف كسر الروتين وتوفير بيئة مريحة وآمنة للعضوات لقضاء وقت ممتع ومفيد.

أقيمت الفعالية في مقر نادي الثقة للمعاقين، وشهدت حضور عدد كبير من العضوات من مختلف الأعمار والفئات.

وقد تنوعت فقرات اليوم الترفيهي لتشمل مجموعة من الأنشطة التفاعلية الخفيفة، من بينها مسابقات جماعية، ألعاب ذهنية وثقافية مجتمعية، حيث أظهرت العضوات تفاعلاً ملحوظاً ومشاركة حماسية طوال الفعالية.

واشتملت الفعالية أيضا على فقرة "لحظة تقدير"، التي تم خلالها توزيع هدايا تقديرية على جميع العضوات المشاركات، تعبيراً عن الامتنان لدورهن في التفاعل مع أنشطة النادي، وإيمانًا من الإدارة بأهمية التقدير المعنوي كجزء من بيئة الدعم والتمكين التي يسعى النادي إلى تعزيزها.

وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية، أكد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مجلس إدارة النادي أن هذه الفعالية تأتي ضمن توجه النادي لخلق أنشطة نوعية تسهم في دعم العضوات نفسيا واجتماعيا، مشيدا بتفاعلهن ومؤكدا أن مثل هذه اللقاءات تتيح فرصة للتواصل الإيجابي، وتعزيز الروح الإيجابية ونشر السعادة بينهن.

من جانبه، عبر محمد عبد الله القايد الحمادي المدير التنفيذي للنادي عن فخره بنجاح الفعالية، موضحا أن الأنشطة الترفيهية تعد جزءا محوريا في تحقيق التوازن بين البرامج التنموية والدعم النفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن النادي مستمر في تقديم كل ما من شأنه تحسين تجربة العضوات وتلبية احتياجاتهن

وقد عبرت العديد من العضوات عن سعادتهن بالمشاركة في هذه الفعالية المميزة، مشيدات بحسن التنظيم وتنوع الأنشطة، ومؤكدات على أهمية مثل هذه المبادرات في رفع الروح المعنوية وتعزيز الروابط بينهن.

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة النادي التي تهدف إلى تقديم برامج شاملة تلبي احتياجات العضوات بمختلف اهتماماتهن، وتسهم في تعزيز جودة حياتهن من خلال الترفيه والدعم المتبادل.