الشارقة بطل افتتاحية مونديال زوارق الفورمولا 1 بإندونيسيا

أعلن فريق الشارقة عن نفسه بقوة في انطلاقة بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 – F1H2O بعدما خطف لقب الجولة الافتتاحية التي احتضنتها بحيرة توبا الإندونيسية، ليؤكد حضوره العالمي ويعيد كتابة سيناريو الانتصار للسنة الثانية على التوالي.

وتمكن الزورق رقم 17 بقيادة النجم روستي ويت من فرض سيطرته المطلقة على مجريات السباق الرئيسي، متوجاً بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، مكرراً إنجازه العام الماضي ليؤكد مكانته واحداً من أبرز نجوم البطولة.

وجاء في المركز الثاني زورق الفيكتوري 3 بقيادة آليك ويكستروم، بينما حل ثالثاً الزورق رقم 9 بقيادة البريطاني بين جيلف.

أما الزورق رقم 18 للشارقة بقيادة ستيفان آراند فقد أكمل التميز بانتزاع المركز الرابع، ما عكس تفوق الفريق في الجولة الأولى.