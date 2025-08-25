منتخب الإمارات للخماسي الحديث يتألق في البطولة العربية

أشاد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة الإسكندرية - أبوظبي، بالجهود الكبيرة التي بذلها لاعبو منتخب الإمارات للخماسي الحديث تحت 15 سنة، وما اكتسبوه من خبرات رياضية دولية في هذه المرحلة العمرية المبكرة.

وأكد معاليه أن فوزهم بالميدالية البرونزية في البطولة العربية الأولى للخماسي الحديث تحت 15 سنة، والتي استضافتها جمهورية مصر العربية خلال أغسطس الجاري، يعكس روح الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة ويؤسس لمستقبل مشرق وواعد.

وحض معاليه اللاعبين على مواصلة التفوق ورفع راية الإمارات خفاقة في المحافل الرياضية المقبلة، مشدداً على أن الرياضة تمثل ركيزة أصيلة في تعزيز الهوية الوطنية وصناعة جيل قادر على تحقيق الإنجازات المشرفة للوطن.

جاءت الإشادة خلال لقاء معاليه باللاعبين الأبطال الذين مثلوا المنتخب الوطني في البطولة، وهم: سالم الكتبي، وسالم مصبح، وحميد سعيد، وذياب عمر، تحت إشراف مدربهم محمد قاسم.