مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يتوج أبطال النسخة الـ 31

اختتم مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج بنسخته الـ 31، الذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، 4 بطولات أول من أمس، وتوج سعيد أحمد الخوري، المدير التنفيذي للنادي، الفائزين بحضور عدد من مسؤولي الدول المشاركة في النسخة الحالية للمهرجان.

وشهدت بطولة المدارس مشاركة 592 لاعباً ولاعبة من مختلف مدارس الدولة، وزعت على فئات عمرية لكلا الجنسين، من أعمار 7، 9 سنوات، 11 و13 و15 و17 سنة، وتم تكريم 48 لاعباً ولاعبة حققوا أفضل النتائج في جميع الفئات التنافسية.

وتصدر اللاعب أليار شيرلييف من شركة لومينوس للتدريب بطولة الشركات العاملة في الدولة، بمشاركة 122 لاعباً ولاعبة، محققاً 7 نقاط كاملة من سبع جولات. وأقيمت على هامش فعاليات المهرجان، المباراة الاستعراضية للأستاذ الدولي الكبير زافين اندرياسن من أرمينيا ضد 20 لاعباً في الوقت نفسه، وشهدت منافسة قوية ومستويات متطورة.