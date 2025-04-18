1500 سباح يتنافسون للتأهل إلى مونديال الألعاب المائية من دبي

يستضيف مجمع حمدان الرياضي، صباح اليوم، منافسات السباحة، ضمن بطولة دبي الدولية للألعاب المائية 2025، المؤهلة إلى بطولة العالم المقررة في سنغافورة العام الجاري.

وتشهد بطولة السباحة، إحدى البوابات المهمة للوصول إلى مونديال الألعاب المائية، مشاركة 1500 سباح وسباحة يمثلون 90 نادياً وأكاديمية من 40 دولة من جميع قارات العالم.

وتتضمن بطولة دبي الدولية للألعاب المائية التي ينظمها اتحاد الإمارات للسباحة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومجمع حمدان الرياضي، منافسات في 5 رياضات مائية تشمل، الغطس، كرة الماء، السباحة في المياه المفتوحة، السباحة الإيقاعية، والسباحة التنافسية.

ويتيح الحدث الفرصة لنخبة من السباحين من دول العالم المختلفة للتنافس، في أجواء تنافسية رفيعة المستوى، ما يضمن سباقات مثيرة وتحديات قوية بين أبرز الأسماء في السباحة العالمية، حيث يشارك في بطولة السباحة اليوم العديد من الأبطال الأولمبيين يتقدمهم إيليا شيمانوفيتش وفيلمير ستيبانوفيتش.

وتستمر منافسات بطولة السباحة على مدار ثلاثة أيام وتشمل السباحة الحرة، سباحة الظهر، سباحة الصدر، وسباحة الفراشة، ويتنافس فيها المشاركون ضمن عدة فئات ناشئين والمفتوحة وماسترز من عمر 9 إلى 60 سنة، لمسافات متنوعة بين 50 و100 و200 و400 و800 و1500.

وكانت اللجنة المنظمة قد أغلقت باب التسجيل للمشاركة في البطولة في وقت مبكر نظراً لاكتمال عدد المشاركين بعد استقبال عدد كبير جداً من طلبات المشاركة من مختلف أنحاء العالم، في دلالة واضحة على الزخم الدولي المتصاعد الذي تحققه البطولة عاماً تلو الآخر.

ويعكس الحماس الكبير للمشاركة في الحدث، ويتنافس في البطولة نخبة السباحين من أبطال الأولمبياد والعالم من 40 دولة من بينها: المملكة المتحدة، روسيا، كازاخستان، المجر، الهند، مصر، السعودية، الكويت، قطر، البحرين، سلطنة عُمان، تنزانيا، كينيا، مدغشقر، ألبانيا، أذربيجان، الفلبين، رومانيا، بولندا، منغوليا، وهولندا.

مساهمة

وتسهم البطولة في استقطاب واكتشاف العديد من الموهوبين الرياضيين من داخل وخارج الدولة، كما تسهم في تعزيز التنافسية وتطوير الجوانب الفنية في مختلف الرياضات المائية بين الرياضيين المحليين في أندية وأكاديميات الدولة، وتتميز البطولة بتنوع مستوياتها، ما يثري المنافسة ويمنح الرياضيين فرصة الاحتكاك بتجارب وخبرات متعددة من مختلف مدارس السباحة العالمية.

وتواصل بطولة دبي الدولية للألعاب المائية ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية على الساحة العالمية، حيث حظيت نسخة هذا العام بأهمية استثنائية بعد اعتمادها رسمياً من الاتحاد الدولي للألعاب المائية كإحدى البطولات التأهيلية لبطولة العالم للألعاب المائية التي تقام في سنغافورة خلال الفترة من 11 يوليو إلى 3 أغسطس 2025.

ويعكس الإقبال الهائل على المشاركة الثقة العالمية في البطولة وأهميتها المتزايدة، ليس فقط في تعزيز مكانة الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص، كحاضنة للمواهب الرياضية، بل أيضاً في دعم نمو وتطور رياضات الألعاب المائية في المنطقة على المستوى الدولي، وتؤكد مكانة دبي كوجهة عالمية للرياضة، ومركزاً مستداماً لتطوير المواهب وتنمية المنافسات على أعلى المستويات.

وتأتي هذه البطولة من بين 58 فعالية رياضية دولية ومحلية متنوعة تقام في مجمع حمدان الرياضي سنوياً تشمل 28 لعبة رياضية أولمبية وغير أولمبية إلى جانب الفعاليات المجتمعية العديدة والمعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات والأبطال الأولمبيين الذين يختارون مجمع حمدان ليكون مقراً لتدريباتهم استعداداً لأكبر البطولات الدولية.

وبهذا النجاح العالمي، تواصل دبي تعزيز ريادتها في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية، وتؤكد رؤيتها لتكون عاصمة الرياضة العالمية التي باتت واقعاً يتجسد في كل بطولة.