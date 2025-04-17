الإمارات تشارك بثلاثة لاعبين في «آسيوية العين» للشطرنج

أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج اعتماد المشاركة في بطولة آسيا الفردية للشطرنج، بالعين خلال الفترة من 6 إلى 15 مايو المقبل، بكل من عمران الحوسني، وروضة السركال من نادي أبوظبي، ومريم عيسى من نادي دبي.

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وأكدت خلود عيسى الزرعوني، رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد، أن هناك فرصة لإضافة لاعب أو لاعبة قبل إغلاق باب التسجيل يوم 20 أبريل الجاري، لتحقيق الفائدة الإيجابية للاعبي ولاعبات الإمارات في هذه البطولة، التي تشهد مشاركة نخبة اللاعبين على مستوى القارة.

وأشارت إلى أن عمران الحوسني، وروضة السركال يتابعان الاستعدادات في نادي أبوظبي للشطرنج، بينما تشارك اللاعبة مريم عيسى مع النادي في الوقت الحالي في بطولة دولية بتايلاند، ضمن مراحل الإعداد للبطولة، لضمان إظهار المستويات الفنية، التي تتماشى مع الطفرة النوعية، التي تحققها اللعبة في الدولة.