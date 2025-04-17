بني ياس يفوز على النصر في ذهاب نهائي دوري الطائرة

فاز بني ياس على مضيفه النصر 3 ـ 2، في ذهاب الدور النهائي لدورة «البلاي أوف» على درع الدوري العام للكرة الطائرة للرجال لموسم 2024 ـ 2025، حيث انتهت الأشواط بنتائج 25 ـ 19 و20 ـ 25 و29 ـ 27 و25 ـ 17 و15 ـ 13، لمصلحة «السماوي» الذي يتوج بطلاً للدوري حال تكرار الفوز في لقاء الإياب على ملعبه مساء غد، أما في حال فوز النصر، فسيؤجل التتويج إلى مباراة فاصلة تقام يوم 22 أبريل الجاري.

فيما شهدت مباريات الذهاب لتحديد المراكز من الثالث إلى الثامن في ترتيب الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، فوز شباب الأهلي على مضيفه الجزيرة 3 ـ 2، وبنتائج أشواط 28 ـ 26 و25 ـ 19 و21 ـ 25 و23 ـ 25 و15 ـ 12، وفاز الوصل على مضيفه العين بالنتيجة نفسها، وبنتائج أشواط 30 ـ 28 و33 ـ 35 و20 ـ 25 و25 ـ 17 و15 ـ 8، وفاز عجمان على ضيفه حتا 3 ـ 1، وبنتائج أشواط 25 ـ 17 و25 ـ 27 و28 ـ 26 و25 ـ 20.

وستكرر المواجهة بين أطراف مباريات تحديد المراكز في لقاء الإياب، مساء غد، على ملاعب أندية شباب الأهلي والوصل وعجمان، والتي تسعى إلى تكرار الفوز لحسم المركز المتنافس عليه، لأن الخسارة تعني مباراة فاصلة يوم 22 أبريل الجاري، بين طرفي المباراة اللذين تبادلا الفوز فيما بينهما.

ومن ناحية أخرى، عقد اتحاد الكرة الطائرة، الاجتماع العادي للجمعية العمومية في المبنى الجديد للجنة الأولمبية الوطنية، برئاسة عبد الله الدرمكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبحضور أعضاء المجلس، وممثلي 15 من أصل 19 نادياً من الأعضاء، حيث غابت أندية شباب الأهلي، النصر، عجمان والمدام، وتضمن جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة في مارس 2024، واعتماد التقريرين الإداري والفني لموسم 2023 ـ 2024، إضافة إلى مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024، ومشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025، واستعرضت الجمعية جهود إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية الممتدة على مدار 1200 يوم من العمل، إلى جانب مناقشة مقترحات الأعضاء التي لا تتعارض مع النظام الأساسي، وبند ما يستجد من أعمال.