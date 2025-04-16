«أبوظبي البحري» يستعرض استراتيجيته وخطة السباقات

ترأس الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة النادي لعام 2025، وذلك في مقر النادي بأبوظبي.

واستعرض الاجتماع أجندة النادي، وخطة السباقات لموسم 2025، وإستراتيجيته للفترة المقبلة، بما يسهم في تطوير الرياضات البحرية، وتعزيز حضور أبوظبي على خريطة البطولات المحلية والدولية.

حضر الاجتماع ماجد عبد الله المهيري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، خليفة عبد الله القبيسي، ومبارك سالم العامري، وسيف سيف السويدي، ومحمد سيف الكعبي، ومريم محمد بالفقيه.