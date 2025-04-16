«بناء الأجسام» يطمئن على تحضيرات عجمان لبطولة آسيا

في إطار الاستعدادات المبكرة لاستضافة إحدى أبرز البطولات القارية في رياضة بناء الأجسام، أجرى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، زيارة تفقدية إلى إمارة عجمان، للاطلاع على آخر التحضيرات الجارية لتنظيم النسخة الـ 57 من بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والمقرر إقامتها في شهر يونيو 2025.

وخلال الجولة أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي أن التحضيرات تسير بخطى واثقة نحو تنظيم نسخة استثنائية من بطولة آسيا لبناء الأجسام، وأضاف: «لمسنا التزاماً كبيراً من قبل دائرة التنمية السياحية بعجمان، وتعاوناً واضحاً من مختلف الجهات، ما يمنحنا الثقة في نجاح البطولة على جميع المستويات الفنية والتنظيمية».

وأشار الشيخ عبدالله الشرقي إلى أن هذه البطولة تمثل محطة رياضية مهمة لإمارة عجمان ودولة الإمارات، وفرصة لتعزيز الحضور على الساحة القارية، كما تسهم في دعم جهود التكامل بين الرياضة والسياحة.

من جانبه أكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان أن زيارة رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية تعكس حرص الاتحاد على متابعة التحضيرات ميدانياً، ما يسهم في تعزيز التنسيق المشترك، لضمان نجاح الحدث. وأضاف، إن دائرة التنمية السياحية بعجمان تعمل وفق خطة متكاملة، بالتعاون مع الشركاء، لضمان استضافة متميزة تواكب حجم البطولة، وأهميتها على المستوى القاري.