اتحاد الإمارات للريشة الطائرة يبحث سبل التعاون مع وفد صيني

استقبل اتحاد الإمارات للريشة الطائرة أمس وفداً رسمياً من مدينة جينهوا، بمقاطعة تشجيانغ في جمهورية الصين الشعبية، وذلك في مقر الاتحاد بدبي. وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين، وبحث فرص التعاون المستقبلي في مجال تطوير رياضة الريشة الطائرة من خلال تبادل الخبرات الفنية والإدارية.

وترأس الاجتماع نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، حيث رحّبت بالوفد الزائر وأكدت على أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وقالت: «يشكل هذا اللقاء فرصة واعدة لبناء شراكة مثمرة مع الصين، التي تُعد من الدول الرائدة عالمياً في رياضة الريشة الطائرة، وتمتلك خبرات متميزة في التدريب والتقنيات الرياضية. وقد اتفقنا على عقد اجتماع متابعة خلال زيارتي المقبلة إلى مدينة شيامن في الصين في 26 أبريل الجاري، على هامش مشاركتي في الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الدولي. ونحن نتطلع إلى دعم أصدقائنا لترشح دولة الإمارات في الانتخابات المقبلة».

من جانبه، أعرب رئيس الوفد الصيني عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالتزام دولة الإمارات المستمر في دعم وتطوير الرياضة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية.