«دبي كايت سيرف» تنطلق الجمعة

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم مسابقة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات - كايت سيرف 2025 يومي الجمعة والسبت المقبلين في شواطئ جميرا ضمن رزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024 - 2025.

وقال محمد سيف المري مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تعد رياضة ألواح التزحلق على الماء بالمظلات - كايت سيرف من الفعاليات الرئيسة في رزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل موسم مشيراً إلى أنها تحظى بشعبية كبيرة وتمارس بشكل كبير في شواطئ الإمارات ولها قاعدة كبيرة من الممارسين من أبناء الدولة والجاليات المقيمة ومن بينهم أبطال حققوا العديد من الإنجازات.