«منتخب الرياضات الإلكترونية» يحرز برونزية البطولة العربية الدولية

أحرز منتخب الإمارات الوطني للرياضات الإلكترونية، الميدالية البرونزية في البطولة العربية الدولية لمنافسات لعبة دوري الأساطير «ليج أوف ليجندز»، التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع شركة «ايسبورت ميدل إيست» للرياضات الإلكترونية. وحقق منتخبنا المركز الثالث، بعدما فاز على منتخب المغرب في المباراة الترتيبية بنتيجة 2 - 1، فيما توج منتخب النمسا باللقب، بتغلبه في المباراة النهائية على منتخب تونس بنتيجة 3 - 0.

وأثنى سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، على نجاح منافسات البطولة ، مشيداً بالمستويات الجيدة التي قدمها منتخبنا ، حيث فاز في الدور التمهيدي على لبنان 2 - 0، قبل أن يخسر في نصف النهائي من النمسا 0 - 2، ثم فاز على المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث.