أكاديمية IFBB بدبي تختتم دورة علم الحركة في تدريبات بناء الأجسام



اختتمت بنجاح كبير دورة علم الحركة في تدريبات بناء الأجسام التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي، ومقرها دبي، على مدار يومين، والتي حاضر فيها المحاضر والحكم الدولي المهندس وليد عبد الكريم المدير العام للأكاديمية، بالتعاون مع «بودي ماستر جيم» والكابتن إسلام أحمد، ومشاركة عدد كبير من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة.

من جانبه، أوضح المهندس وليد عبد الكريم، أن كافة الدورات التي تقدمها الأكاديمية، هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم، وتعليم كيفية تطبيقها بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز كذلك تقدماً في المجال الرياضي، وأوضح مدير عام الأكاديمية، أن محاور دورة علم الحركة في تدريبات بناء الأجسام، التي أقيمت خلال اليومين الماضيين، اشتملت على العديد من المحاور، حيث تناولت الطرق العلمية لأداء تدريبات المقاومة، ومعرفة كيفية أداء التمارين بكل مراحلها، بالطرق العلمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، إضافة إلى التشريح العضلي، وكيفية استهداف كل جزء من العضلة من خلال التمارين، وكذلك تم شرح جميع التمارين الأساسية لكل عضلات الجسم، ومعرفة المسميات العلمية للأجهزة، والمسميات العلمية للتمارين، إلى جانب عمل التقييم البدني والاستبيان البدني، متمنياً الاستفادة لكل المشاركين والمشاركات في الدورة، من أجل تطور اللعبة مستقبلاً.

بدوره، أشاد العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية، وأحد مؤسسي اللعبة، بحجم الإقبال الذي شهدته دورة علم الحركة في تدريبات بناء الأجسام بشكل خاص، وكذلك كافة الدورات التي تؤهل المشاركين فيها إلى الحصول على درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي بإسبانيا. كما ثمّن العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد، حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط، على المشاركة في دورات الأكاديمية، والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.