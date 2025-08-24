رئيس كازاخستان يمنح ماجد العصيمي «وسام الصداقة»

منح قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، «وسام الصداقة»، تقديراً لدور الإمارات في دعم وتمكين «أصحاب الهمم»، وجهود العصيمي في تطوير الحركة البارالمبية بالقارة. جاء ذلك خلال استقبال رئيس جمهورية كازاخستان للعصيمي، في العاصمة أستانا، بحضور عدد من المسؤولين.

وبحث اللقاء مبادرات «البارالمبية الآسيوية»، ومشاركة أبطال كازاخستان في فعالياتها، في ظل التطور الكبير الذي تشهده الحركة البارالمبية الكازاخستانية.

وأعرب العصيمي عن بالغ امتنانه وشكره لفخامة رئيس جمهورية كازاخستان على هذا التقدير الرفيع، والاهتمام بمسيرة «البارالمبية الآسيوية»، ودعم المبادرات والفعاليات بكازاخستان.

وأكد أن «التكريم الرفيع» يرسخ ويعزز دور الإمارات الريادي والقيادي في مشاريع التنمية المستدامة، ودعم وتمكين «أصحاب الهمم» في القارة الآسيوية والدولية، مشيداً بجهود اللجنة البارالمبية بكازاخستان، واستضافة «كونجرس آسيا البارالمبي» بنجاح كبير.