ما حقيقة اعتزال جون سينا المصارعة؟



يتعامل المصارع والممثل الأمريكي جون سينا مع قرار اعتزاله المصارعة العالمية بذكاء، فلا يؤكد ولا ينفي الأخبار المتداولة من زمن بعيد، حول تحديد الموعد بصفة رسمية قاطعة، حتى يدع الباب موارباً للعودة مجدداً متى أتيحت له الفرصة لعودته إلى الحلبة في أي وقت يشاء، خاصة في عروض كبيرة مثل «ريسلمانيا» (WrestleMania)، التي اعتاد الظهور فيها.



وبين الحين والآخر، يقلل جون سينا بشكل كبير من ظهوره في حلبات المصارعة خلال السنوات القليلة الماضية، مع تركيزه الكامل على مسيرته التمثيلية في هوليوود. وعلى الرغم من أن ظهوره الأخير في حلبات WWE، كان له طابع «الوداع» أو «التكريم»، إلا أنه لم يعلن عن اعتزاله النهائي بشكل قاطع. بحسب The Hollywood Reporter



شارك جون سينا في آخر مواجهاته الكبرى في أواخر عام 2024، وكان يلمّح بشكل متكرر إلى أن مسيرته كمصارع بدوام كامل قد انتهت، والوضع الحالي يُعتبر سينا الآن مصارعاً «متفرغاً جزئياً» (Part-Time Wrestler) في WWE، وهذا يعني أنه يمكن أن يظهر في أي وقت في المستقبل للمشاركة في مباريات أو عروض خاصة، دون أن يكون جزءاً من الجداول الزمنية الأسبوعية الصارمة.



مسيرة حافلة

بدأ جون سينا مسيرته في WWE عام 2002، وسرعان ما أصبح أحد أبرز النجوم في تاريخ الشركة. تُعد مسيرته علامة فارقة في عالم المصارعة، وقد امتدت لأكثر من عقدين من الزمان. وبطل العالم 16 مرة: يعتبر هذا الإنجاز الأبرز في مسيرة سينا، حيث عادل رقم الأسطورة ريك فلير (Ric Flair) في عدد مرات الفوز ببطولة العالم للوزن الثقيل. فاز ببطولة WWE ثلاث عشرة مرة، وببطولة العالم للوزن الثقيل 3 مرات.

بالإضافة إلى ألقاب العالم، فاز سينا ببطولة الولايات المتحدة 5 مرات، وبطولة الفرق الزوجية 4 مرات. كما فاز بمباراة «رويال رامبل» (Royal Rumble) مرتين (عامي 2008 و2013).



في السنوات الأخيرة، انتقل جون سينا ببراعة من الحلبة إلى الشاشة الكبيرة، وأثبت نفسه كممثل كوميدي وأكشن. أشهر أعماله قطار الحطام (Trainwreck): كان هذا الفيلم نقطة تحول في مسيرته السينمائية، حيث أظهر موهبته الكوميدية.

بجانب سلسلة أفلام السرعة والغضب (Fast & Furious): انضم إلى السلسلة في فيلم «F9» و«Fast X»، حيث أدى دور شقيق «دومينيك توريتو» (Dominic Toretto).

الفرقة الانتحارية (The Suicide Squad): قام بدور «صانع السلام» (Peacemaker) الذي لا يرحم، وأدى نجاح دوره إلى إنتاج مسلسل خاص به، يحمل نفس الاسم، على منصة HBO Max.



الأعمال الخيرية والإنسانية

يُعرف جون سينا بقلبه الكبير، ودوره الإنساني، خاصة مع مؤسسة «تمنَّ أمنية» (Make-A-Wish Foundation). ويُعد أكثر المشاهير تحقيقاً لأمنيات الأطفال في تاريخ المؤسسة، حيث حقق أكثر من 650 أمنية.