21 ميدالية لمنتخب القوة البدنية ببطولة غرب آسيا في قطر

حصد منتخب الإمارات للقوة البدنية 21 ميدالية ملونة في بطولة غرب آسيا للقوة البدنية والتي اختتمت في دولة قطر مؤخراً بمشاركة 10 دول، وتوزعت ميداليات الإمارات على 7 ذهبيات و6 فضيات و8 برونزيات في حصيلة دولية مميزة وإضافة لسجل إنجازات الدولة بالقوة البدنية.

وضمن النتائج، أحرز عبدالرحمن الجنيبي ذهبية و3 فضيات في وزن 63 كيلوغراماً، بينما نال جون اندوس ذهبية وفضية وبرونزية وزن 105، وحصد محمد الكعبي ذهبية و3 برونزيات في وزن 93، وحصد وليد جمول ذهبية وبرونزية الوزن المفتوح، وعيسى المرزوقي برونزية 83 كيلوغراماً، و3 ميداليات ملونة في بطل الأبطال والمجموع العام وأفضل لاعب، توج الأبطال فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي رئيس اتحاد غرب آسيا، من جهته، بارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية للأسرة الرياضية الإماراتية ولاعبي المنتخب الوطني للقوة البدنية إنجازهم الدولي، مثمناً جهود الجهازين الفني والإداري، داعياً إلى تعزيز صفوف المنتخب بكل عناصر القوة والتميز استعداداً للاستضافة المقبلة لبطولة العالم للقوة البدنية التي ستقام في الفجيرة يونيو 2026 ومواصلة التدريبات وصولاً لأفضل النتائج.

بدوره، ثمن فيصل الغيص الزعابي دعم ورعاية ومتابعة الشيخ عبدالله الشرقي مما مهد لتحقيق الإنجاز الدولي، مشيراً إلى المستويات الفنية العالية التي شهدتها البطولة بشكل عام وخاصة لاعبي منتخب الإمارات، منوهاً إلى أن المنتخب سيواصل الاستعداد بعد استراحة قصيرة استعداداً للبطولات المقبلة.

يذكر أن بعثة منتخب الإمارات ضمت فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً، والحكم الدولي إبراهيم عبدالله جاسم العلي رئيس لجنة حكام القوة البدنية في الاتحاد إدارياً، فيما مثل الإمارات في قيادة المنافسات الحكم الدولي سعيد الماس، والمدرب عبدالله المازمي.