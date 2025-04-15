«عقارات دبي» تواصل جذب نجوم الرياضة العالمية

تستمر عقارات دبي الفاخرة في جذب المزيد من نجوم الرياضة العالمية من مختلف أنحاء العالم، حيث أصبحت الإمارة موطناً لأبرز النجوم من أصحاب الملايين، ورسخت مكانتها كوجهة رائدة للعقارات الفاخرة، مستقطبةً مشاهير الرياضة الذين ازداد عددهم بشكل لافت في السنوات الأخيرة، بفضل السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار، وبرنامج التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات، إضافة إلى ما يتميز به الاستثمار العقاري في دبي على مستوى القيمة المستدامة والأمان، وتوافر نمط الحياة الراقي، الذي يعد أحد أهم العوامل التي يبحث عنها المشاهير.

ويتوقع أن يستمر تدفق نجوم الرياضة العالمية للعيش في دبي، وشراء العقارات الفاخرة بنسق سريع في الفترة المقبلة، بفضل جاذبية دبي ومكانتها المتنامية، ففي الأسبوع الماضي، كشفت صحف إنجليزية، مثل «ذا ميرور» و«ديلي ميرور» و«ذا صن»، عن تخطيط أسطورة كرة القدم الإنجليزية، ريو فرديناند، وزوجته كيت، للانتقال للعيش في دبي.

وقالت صحيفة «ذا صن»، نقلاً عن أحد أصدقاء اللاعب: «يفكر ريو وكيت بجدية في الاستقرار في الخليج، ويبحثان عن منزل واسع يضم العديد من غرف النوم، إنهما يعشقان نمط الحياة والطقس المشمس، ولديهما الكثير من الأصدقاء هناك. إنه مكان آمن للغاية للعائلات، ويوفر نمط حياة صحياً، وهو ما يناسبهما تماماً».

من الصعب حصر قائمة نجوم الرياضة أصحاب العقارات في دبي، ولكن أعدادهم في ارتفاع مستمر، وينتمون لمختلف الرياضات، وخاصة كرة القدم والتنس والغولف وسباقات السيارات والكريكيت والفنون القتالية وكرة السلة والسباحة وغيرها.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، انضم اثنان من أبرز نجوم كرة القدم العالمية إلى قائمة «ملاك العقارات الفاخرة» في دبي، هما البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق سانتوس البرازيلي حالياً، وبرشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السعودي سابقاً، والإسباني إيمريك لابورت لاعب النصر السعودي حالياً، ومانشستر سيتي سابقاً، وذلك بعد أن اقتنى كل واحد منهما بنتهاوس فائق الفخامة بقيمة 200 مليون درهم في مشروع «بوغاتي ريزيدنسز»، الذي يعتبر واحداً من أكثر المشاريع تميزاً وجاذبية في دبي، حيث يضم أول شاطئ خاص مستوحى من الريفييرا الفرنسية في منطقة الخليج التجاري، كما يتألق بمجموعة مذهلة من المرافق، التي تتميز بتصاميم فائقة التطور، وإنجازات تقنية رائدة، بما في ذلك مصعد خاص بالسيارات، يسمح لمالكي البنتهاوس بركن سياراتهم الفارهة في وحداتهم السكنية الخاصة، وفي أبريل من العام الماضي، كشفت شركة بن غاطي للتطوير العقاري عن اقتناء كريم بلعربي لاعب منتخب ألمانيا وباير ليفركوزن سابقاً، شقة فاخرة ببرج «مرسيدس بنز بليسز»، وهو أول مجمع سكني يحمل علامة مرسيدس بنز التجارية في العالم، ويضم أجنحة وشقق بنتهاوس حصرية، تكشف عن إطلالات رائعة على أفق وسط مدينة دبي، بما في ذلك برج خليفة والقناة المائية.

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة النجوم العالميين الذين اختاروا الاستثمار العقاري في دبي، حيث اشترى «الدون» قصراً في دبي، في جزيرة النخلة، مطلع العام الماضي، في المنطقة المعروفة باسم جزيرة المليارديرات، التي تضم كافة أنواع المرافق الحصرية، مثل نادي اليخوت الخاص، ومراكز اللياقة البدنية، والمطاعم الفاخرة والنوادي الشاطئية، ما يتيح للنجم العالمي وعائلته الاستمتاع بأسلوب حياة مميز وخاص في دبي.

ويرتبط رونالدو بعلاقة متينة بدبي، منذ أن كان لاعباً في صفوف ريال مدريد، ويحرص على زيارتها بشكل مستمر، لقضاء أغلب فترات إجازاته خاصة في رأس السنة الميلادية، أو للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي ودبي غلوب سوكر، ما جعله يقرر شراء قصر يصبح مقراً له.

ويعد السويسري روجيه فيدرر، أسطورة التنس العالمي، أيضاً، واحداً من أبرز النجوم العالميين الذين اختاروا امتلاك أحد العقارات الفاخرة في دبي، وقام في عام 2014 بشراء بينتهاوس فاخر في أحد أكثر الأبراج تميزاً في دبي، الذي يحمل اسم «لو ريف» أي بالفرنسية «الحلم»، والذي لديه إطلالة رائعة على برج العرب ودبي مارينا وعين دبي، وهو البرج نفسه الذي يسكنه أيضاً نجم سباقات الفورمولا 1، الإسباني فيرناندو ألونسو.

وكان الإنجليزي ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد السابق، وزوجته فيكتوريا، من أوائل النجوم الذين امتلكوا عقارات في دبي، لأكثر من عقدين من الزمن. اشترى الزوجان أولاً فيلا فاخرة في نخلة جميرا في عام 2002، مقابل 5.9 ملايين درهم، وفي عام 2009، أهداها الزوجان لوالدي فيكتوريا، وفي وقت الهبة، قُدِّرت قيمة العقار بـ 9.9 ملايين دولار.

وعن اختياره التملك في دبي والانتقال للعيش بها، كشف إدغار ديفيدز نجم منتخب هولندا ويوفنتوس وبرشلونة السابق لـ «البيان»، أنه اختار العيش في لندن في البداية، قبل أن يقرر الانتقال إلى دبي منذ 9 سنوات، مشيراً إلى أنه اتخذ أفضل قرار في حياته، وقال: دبي لها سحر خاص، أشعر بالسعادة لأني اخترت المكان الصحيح الذي أريد العيش فيه، الحياة رائعة هنا، والطقس جميل. وأضاف: تمتاز دبي بالعقارات الفاخرة، وفرصها الجيدة للاستثمار، وهو ما يجذب الناس من جميع أنحاء العالم ويؤكد أنها المكان الأفضل للعيش والاستثمار.

وأكد الفرنسي باكاري سانيا، الذي اختار العيش في دبي بعد اعتزاله كرة القدم في 2019، أن سوق العقارات في دبي تزداد جاذبية يوم بعد آخر، لعوامل عديدة، وهي تواصل جذب الأثرياء، بما في ذلك لاعبي كرة القدم المشهورين، بفضل ما تتميز به من مزايا استثنائية وفريدة، لا تتوفر في غيرها من المدن العالمية، وتشتهر بأسلوب حياتها الفاخر، مع مرافق مذهلة، ومبانٍ جميلة، وخدمات من الدرجة الأولى لكل ما قد تحتاجه، إنها أيضاً مكان خاص وآمن للغاية للعيش فيه، بالإضافة إلى ذلك، تعد دبي مكاناً رائعاً للفعاليات من جميع أنحاء العالم.

وأوضح باكاري أن دبي من أجمل المدن التي زارها في حياته، مشيراً إلى أنه عشق دبي، وتعلق بها منذ زيارته الأولى لها في 2011، وقال: دبي مدينة استثنائية، وتوفر الكثير من الفرص الاستثمارية، لذا، أنا سعيد بالعيش هنا.

من جهته، قال نجم التنس الأسترالي ألكسي بوبيرن، أنه سعيد بشراء منزل في دبي، وهو وعائلته محظوظون جداً بالعيش فيها، مشيراً إلى أن استقراره في دبي ساعده كثيراً في مسيرته الاحترافية في عالم التنس، ومكنه من تطوير مستوياته.