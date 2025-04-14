مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية يحفز أبطال الطائرة قبل النهائي المرتقب



عقد مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية اجتماعاً برئاسة عبدالرزاق السيد الهاشمي، وبحضور عبدالباسط علي عبدالرحمن نائب رئيس المجلس، والأعضاء سالم محمد بن علي، محمد مطر الجميري، وفيصل حسين الطواش، حيث تم خلال الاجتماع بحث استعدادات الفرق الجماعية للمرحلة الختامية والحاسمة من الموسم الرياضي.

واستعرض المجلس جاهزية فرق النادي المختلفة، حيث يستعد فريق الكرة الطائرة رجال لخوض نهائي بطولة الدوري العام غداً أمام فريق بني ياس، وكان فريقنا لكرة السلة قد تأهل مباشرة إلى نصف نهائي بطولة الدوري العام بعد إنهاء المرحلة الأولى من الدور التمهيدي ضمن المراكز الثلاثة الأولى، في حين اقترب فريق كرة اليد رجال من التأهل إلى مرحلة البلاي أوف في بطولة الدوري العام.

وعقب الاجتماع، حرص أعضاء المجلس على حضور تدريبات فريق الكرة الطائرة، لتحفيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة، مؤكدين ثقتهم في عزيمة الفريق وقدرته على حسم اللقب وتحقيق تطلعات جماهير العميد.

وفي ختام الزيارة، وجّه مجلس الإدارة دعوة صادقة إلى جماهير العميد الوفية للحضور غداً في صالة راشد بن حمدان، من أجل دعم الفريق ومساندته في هذه المواجهة المفصلية، مشددين على أن الحضور الجماهيري يشكل دافعاً رئيسياً للاعبين نحو منصة التتويج.