«الإسكواش» يطلق بطولة الإمارات المفتوحة 2 مايو المقبل



أعلن اتحاد الإمارات للإسكواش عن إطلاق بطولة الإمارات المفتوحة، التي تأتي في ختام الموسم الرياضي الحالي، وتقام خلال الفترة من 2 إلى 4 مايو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ويستضيفها نادي بلدية دبي.

تشهد البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات في فئات عمرية مختلفة تشمل الأشبال والناشئين بنين وبنات تحت 11، 13، 15، 17، والشباب تحت 19 عاماً، بالإضافة إلى فئتي الرجال والسيدات.

تمنح بطولة الإمارات المفتوحة للإسكواش أعلى نقاط تصنيف في الموسم «نقاط مضاعفة»، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 3000 نقطة مقابل 2100 نقطة للفائز بالمركز الثاني و1660 نقطة للمركز الثالث و1200 نقطة للمركز الرابع، كما سيتم تتويج الفائزين بلقب «أبطال الإمارات للإسكواش».

وأكد محمد مبارك المطيوعي، رئيس اتحاد الإسكواش، أن بطولة الإمارات المفتوحة تجسد رؤية الاتحاد لتطوير اللعبة، من خلال توفير بطولات لكافة الفئات العمرية بأعلى المعايير العالمية، لتكون منصة لاكتشاف المواهب، وإعدادها للمشاركة الفعّالة مع المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الهدف من التصنيف جمع كافة البيانات حول اللاعبين والوقوف على مستوياتهم، ما يسهم في رسم الخطط المستقبلية واستقطاب أبرز المواهب للمنتخبات الوطنية.

وكشف المطيوعي أن إدراج فئات الأشبال والناشئين يؤكد حرص اتحاد الإمارات للإسكواش على توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات العمرية لتطوير قدراتهم واكتساب الخبرة في بيئة تنافسية احترافية.

وأوضح المطيوعي أن بطولة الإمارات المفتوحة للإسكواش تعد إحدى أبرز الفعاليات ضمن أجندة الاتحاد، وأن الإقبال المتزايد على المشاركة يعكس التطور المستمر للعبة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها أبرز أهداف الاتحاد في الفترة المقبلة، وأن عدد ملاعب الإسكواش تجاوز أكثر من 1500 ملعب في جميع أنحاء الدولة.

وقال: يسعدنا تنظيم هذه البطولة لإتاحة فرصة للاعبي الإسكواش البارزين لإظهار موهبتهم، لقد قمنا بتنظيم بين 3 و4 بطولات في الفترة السابقة تحت مظلة الاتحاد، ونعمل على إطلاق المزيد من الفعاليات قبل نهاية العام الحالي، كما نتطلع إلى زيادة عدد الأكاديميات المتخصصة في الإسكواش.