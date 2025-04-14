خورفكان يُتوج بكأس اللجنة البارالمبية لألعاب القوى

توج نادي خورفكان للمعاقين، بلقب كأس اللجنة البارالمبية الوطنية لألعاب القوى، التي أُقيمت منافساتها على مضمار وميدان النادي، بمشاركة 113 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم، مثلوا 8 أندية من إمارات الدولة، وتنافسوا في مسابقات ألعاب القوى المختلفة. ونجح نادي خورفكان في حصد المركز الأول بعد تصدره الترتيب العام للبطولة برصيد 89 نقطة، متفوقاً على بقية الفرق المشاركة.

وقام ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، بتتويج الفائزين وتسليم كأس البطولة لنادي خورفكان، مشيداً بالمستوى الفني والروح التنافسية التي أظهرها اللاعبون واللاعبات.

وأكد المهيري، أن هذه البطولة تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب الجديدة في رياضة أصحاب الهمم، وتسهم في دعم مسيرة الإنجازات التي تحققت على المستويين المحلي والدولي.