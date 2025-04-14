«بناء الأجسام» ينظم دورة لمدربي الأولمبياد الخاص

نظم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي ومركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي «cause»، البرنامج الوطني لتطوير مدربي القوة البدنية للأولمبياد الخاص وذلك بمشاركة 70 رياضياً منهم 40 مدرباً و30 لاعباً.

قدم المحاضرات فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والمحاضر الدولي إبراهيم العلي رئيس لجنة حكام القوة البدنية.

واشتملت المحاضرات على معلومات قيّمة عن الإعداد الخاص والإعداد العام، والاستعداد للبطولات، والتكتيك خلال المنافسات.

كما تم التطرق إلى قوانين القوة البدنية حسب الاتحادين الآسيوي والعالمي للقوة البدنية وأبرز التحديثات ومهام الحكام وصفاتهم خلال المنافسات إضافة إلى فقرات أخرى.